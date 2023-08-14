عودة المياه لبنغازي بعد فتح صمامات غرف التغذية

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت الشركة العامة للمياه والصرف الصحي سهل بنغازي فتح صمامات غرف تغذية المدينة بالمياه وعودتها إلى المدينة من جديد في ساعات مبكرة من صباح اليوم الإثنين، وذلك بعد انقطاع دام نحو 25 يوما.

وفُتحت صمامات غرف تغذية المياه لمدينة بنغازي «3 و4 و5» بكامل الكمية المحددة للمدينة، حسبما أفادت الشركة عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

يأتي ذلك بعد استكمال أعمال الإصلاحات للأنبوب المتضرر بالمحطة 41 وإعادة تعبئة وتشغيل خط أجدابيا - بنغازي لتزويد مدن ومناطق الشمال بالمياه.

إصلاح خط «أجدابيا - بنغازي»

وأمس الأحد، أعلن رئيس اللجنة الإدارية في جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي، المهندس أحمد علي الديب، ضخ المياه إلى مدينة بنغازي الإثنين وفق المعدلات الطبيعية، مشيرا إلى انتهاء كل أعمال تعبئة الخط الناقل «أجدابيا - بنغازي».

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جاء ذلك بالتزامن مع استكمال أعمال صيانة خط «أجدابيا - بنغازي» الذي تعرض لأضرار إثر انفجار بأحد خطوط المياه في المحطة «41+360» الواقعة قرب منطقة الزويتينة شرق مدينة أجدابيا، وتسبب الانفجار في غرق مزارع، وهدر كميات من المياه تقدر بنحو 500 ألف لتر مكعب، قبل أن يعلن جهاز النهر الصناعي السيطرة على التسريب.

فتح صمامات المياه لبنغازي، 14 أغسطس 2023 (الشركة العامة للمياه والصرف الصحي سهل بنغازي)