النهر الصناعي: انطلاق المياه بخط أجدابيا - بنغازي (فيديو وصور)

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن جهاز تنفيذ وإدارة النهر الصناعي، اليوم السبت، انطلاق المياه بخط أجدابيا ـ بنغازي، بعد استكمال جميع الإصلاحات بالمحطة «41».

وقال مدير إدارة التشغيل والصيانة بالجهاز، سامي الجهاني، إن جميع أعمال الإصلاحات بالمحطة «41» استكملت، وفق بيان مقتضب صادر عن جهاز النهر الصناعي.

في حين أعطى رئيس اللجنة الإدارية بالجهاز الإذن بانطلاق مياه النهر الصناعي بخط أجدابيا ـ بنغازي.

بدء تعبئة خط أجدابيا - بنغازي

وقال مدير منطقة الإصلاحات بجهاز النهر الصناعي، خالد ضبوح، إنه جارٍ فتح صمام العبور في خزان أجدابيا الخاص بخط أجدابيا - بنغازي، والبدء في تعبئة الخط بالمياه.

وعبر صبوح عن أمله في إنجاز تعبئة الخط في أسرع وقت، دون أن يحدد زمنًا لذلك، وفق فيديو بثته صفحة الجهاز على موقع «فيسبوك».

توزيع المياه على مناطق الخط خلال 4 إلى 6 أيام

وفي وقت سابق، أعلن الناطق باسم جهاز النهر الصناعي، صلاح الساعدي، فتح صمام الغلق بخط مياه النهر بين مدينتي بنغازي وأجدابيا، السبت، بعد الانتهاء من جميع أعمال الحفر واللحام، واستبدال الأنبوب بالكامل.

وأضاف الساعدي أن توزيع المياه على المناطق بالكامل سيكون خلال أربعة إلى ستة أيام على الأكثر، فيما ستكون تعبئة المياه بشكل تدريجي حتى إخراج الهواء بالكامل من الأنبوب، موضحا أن سرعة الإمداد تتوقف على سرعة إخراج الهواء.

من أعمال تعبئة خط مياه أجدابيا - بنغازي، 5 أغسطس 2023. (النهر الصناعي)

من أعمال تعبئة خط مياه أجدابيا - بنغازي، 5 أغسطس 2023. (النهر الصناعي)

خط مياه أجدابيا - بنغازي، 5 أغسطس 2023. (النهر الصناعي)

من أعمال تعبئة خط مياه أجدابيا - بنغازي، 5 أغسطس 2023. (النهر الصناعي)