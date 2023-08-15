فشل مساعي الإفراج عن آمر «اللواء 444».. واستمرار الرماية قرب مركز طرابلس الطبي

القاهرة - بوابة الوسط

أكدت مصادر متطابقة من طرابلس، قبل قليل، فشل مساعي الإفراج عن آمر «اللواء 444 قتال» العقيد محمود حمزة، المحتجز لدى «جهاز الردع لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة».

في الأثناء، أكد سكان بمنطقة الفرناج اتصلت بهم «بوابة الوسط» استمرار الرماية بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة في المنطقة المحاذية لمركز طرابلس الطبي.

كما أضرم محتجون على احتجاز العقيد محمود حمزة، النار في إطارات سيارات وسط الطريق الرئيسة الرابطة بين مطار معيتيقة ومركز العاصمة في منطقة سوق الجمعة.

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وفي وقت سابق، أعلن جهاز الإسعاف والطوارئ حالة النفير القصوى بكل مكاتب الإسعاف في طرابلس وضواحيها، محذرا المواطنين من الخروج إلى الشوارع أو الوقوف بالشرفات أو بالقرب من النوافذ، وذلك على خلفية التوترات الأمنية بجنوب العاصمة.

ومع استمرار هذا التوتر، لم يصدر عن «اللواء 444 قتال» التابع لمنطقة طرابلس العسكرية، أو جهاز الردع لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة التابع للمجلس الرئاسي، أي تصريح بشأن احتجاز العقيد محمود حمزة.