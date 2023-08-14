خلال لقائه السفير الجزائري.. تكالة يبحث تعزيز الجهود الرامية لإجراء الانتخابات

القاهرة - بوابة الوسط

بحث رئيس المجلس الأعلى للدولة، محمد تكالة، اليوم الإثنين، مع السفير الجزائري لدى ليبيا، سليمان شنين، سُبل تعزيز الجهود الرامية إلى إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية في أقرب وقت ممكن، وذلك عقب لقاء مناظر جمع تكالة مع السفير القطري اليوم.

وتبادل تكالة وشنين، خلال للقاء بمقر المجلس في طرابلس، وجهات النظر حول المستجدات السياسية محليًا وإقليميًا، وذلك بحضور النائب الأول، مسعود عبيد. بدوره، هنأ السفير الجزائري تكالة برئاسة المجلس، وذلك حسب بيان المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الأعلى للدولة.

لقاء متزامن مع السفير القطري لدى ليبيا

في سياق متزامن، التقى تكالة، اليوم الإثنين، السفير القطري لدى ليبيا، خالد الدوسري، بمقر المجلس في طرابلس، وبحثا التطورات السياسية في الداخل الليبي، مشددًا على أن تحقيق الاستقرار وعقد الاستحقاق الانتخابي للبلاد هو هدف المجلس الأعلى للدولة في المرحلة الحالية وفق بيان المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الأعلى للدولة.

تكالة يعقد لقاءات مع أطراف محلية ودولية

وعقد تكالة، خلال اليومين الماضيين، لقاءات عدة مع الأطراف الفاعلة في ليبيا محليًّا، إضافة إلى استقباله أطرافًا دولية؛ ففي وقت سابق اليوم، التقى تكالة، نائب رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة وزير الصحة المكلف رمضان أبوجناح، وبحثا المستجدات السياسية في البلاد، وأهمية مواصلة المساعي للتجهيز للاستحقاق الانتخابي وتحقيق الاستقرار، حسب بيان المكتب الإعلامي للمجلس عبر صفحته على «فيسبوك».

واجتمع مع رئيس المجلس الأعلى للدولة، الأسبق، عبدالرحمن السويحلي، وبحثا المستجدات السياسية في البلاد ومسار المصالحة الوطنية، وشدد تكالة، خلال اللقاء، على استمرار المجلس في التواصل مع جميع الأطراف، لتحقيق طموحات الشعب الليبي، وعقد الاستحقاق الانتخابي في أقرب وقت ممكن.

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- تكالة خلال لقائه مع سفير قطر: الاستحقاق الانتخابي هو هدف «الأعلى للدولة»

تكالة يلتقي المنفي وصوان

وأمس الأحد، التقى تكالة رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، وبحث الطرفان مستجدات الأوضاع السياسية في ليبيا وبحثا نتائج أعمال اللجنة المشتركة لإعداد قوانين الانتخابات «6+6»، وسُبل البناء عليها لإيجاد حلول تضمن استمرار الاستقرار في ليبيا وتعزيز مشروع المصالحة الوطنية، للوصول للانتخابات في أقرب الآجال.

كما اجتمع تكالة بعدد من السياسيين منهم رئيس الحزب الديمقراطي، محمد صوان، وأيضًا السفير التركي لدى ليبيا، كنعان يلمز، وناقش دور الأحزاب في العملية السياسية في البلاد باعتبارها الأساس في العملية الديمقراطية والداعم للمسار الانتخابي وتطورات العملية السياسية ومخرجات «6+6». وتأتي تحركات تكالة في إطار الجهود الجارية لحشد الدعم للعملية السياسية من أجل التغلب على حالة الجمود القائمة منذ تعذُّر إجراء الانتخابات التي كانت مقررة في 24 ديسمبر 2021.