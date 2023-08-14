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5.3 مليون متر مكعب يوميا.. ليبيا خامس مُصدِّر غاز إلى أوروبا عبر الأنابيب

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 14 أغسطس 2023, 12:05 مساء
5.3 مليون متر مكعب يوميا.. ليبيا خامس مُصدِّر غاز إلى أوروبا عبر الأنابيب
موقع في حقل البوري البحري، 5 نوفمبر 2021. (شركة مليتة)
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كشفت أحدث البيانات حول تزويد أوروبا بالطاقة أن صادرات الغاز الليبي إلى هذه القارة عبر خطوط الأنابيب جاءت في المركز الخامس في قائمة الخمسة الكبار.

وتظهر خريطة تدفقات الغاز عبر خطوط الأنابيب إلى دول الاتحاد الأوروبي إلى غاية يوم أمس الأحد، حيث لا تشمل شحنات الغاز الطبيعي المسال، أن كلا من الغاز القادم من النرويج ثم الجزائر وروسيا وأذربيجان سبق ليبيا، وفق ما نشر خبير الصناعات الغازية لدى منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول «أوابك»، المهندس وائل حامد عبدالمعطي عبر حسابه بمنصة «إكس».

وسجلت ليبيا معدل ضخ الغاز منها إلى دول الاتحاد الأوروبي عبر خطوط الأنابيب نحو 5.3 مليون متر مكعب يوميا، في حين كان إجمالي صادرات الغاز المتدفقة من الدول الخمس إلى دول الاتحاد الأوروبي، يوم 13 أغسطس تبلغ 453 مليون متر مكعب/يوميا.

يشار إلى أن حكومة الوحدة الوطنية الموقتة تسعى لرفع صادرت الطاقة إلى أوروبا بفتح أبواب الاستثمار للقطاع الخاص وتكثيف الشراكة مع الشركات الأجنبية.

استثمار إيطالي في البوري
والأسبوع الماضي حظيت شركة «سايبم» الإيطالية بعقد جديد قيمته مليار دولار أميركي، لتطوير حقل البوري للغاز الطبيعي، الواقع في مياه البحر الأبيض المتوسط. ووقعت الشركة الإيطالية العقد مع شركة «مليتة» للنفط والغاز لتطوير مشروع الحقل، وفق بيان أصدرته «سايبم».

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وكشفت المؤسسة الوطنية للنفط أمس الأحد أن الاستهلاك المحلي من الغاز الطبيعي يبلغ مليارا و100 مليون قدم مكعب يوميا، يذهب أغلبه إلى محطات الكهرباء، لافتة إلى أن ليبيا لديها احتياطات ضخمة من الغاز، يُصدر جزء منها إلى الخارج والباقي يستخدم لسد الاستهلاك المحلي.

وبلغت إيرادات مبيعات النفط الخام والغاز والمكثفات والمنتجات النفطية البتروكيماوية في ليبيا خلال الربع الثاني للعام 2023 نحو خمسة مليارات دولار. وتوزعت العائدات الإجمالية خلال الربع الثاني من العام الحالي بواقع مليار و686 مليون دولار خلال شهر أبريل، ومليار و661 مليون دولار خلال مايو، ومليار و653 مليون دولار خلال يونيو.

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