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«إنرجي كابيتال»: انتعاش سوق النفط الليبية في ظل الاستقرار

القاهرة - بوابة الوسط: ترجمة هبة هشام الإثنين 14 أغسطس 2023, 10:01 صباحا
«إنرجي كابيتال»: انتعاش سوق النفط الليبية في ظل الاستقرار
منشآت حقل الشرارة النفطي، (أرشيفية: رويترز)
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أشادت منصة «إنرجي كابيتال آند باور» بالانتعاشة الأخيرة التي يشهدها سوق النفط والغاز في ليبيا، وأرجعت ذلك إلى بعض الاستقرار الملحوظ في البيئة السياسية والاجتماعية، في الوقت الذي تسعى فيه البلاد للتوسع في قطاع الطاقة.

كما لفتت المنصة الاستثمارية الرائدة، المعنية بمتابعة أسواق الطاقة في أفريقيا، إلى زيادة في توجه اللاعبين الدوليين الفاعلين في مجال الطاقة للاستثمار في ليبيا، في مسعى لاستغلال الفرص التي توفرها السوق المحلية غير المستغلة بشكل كبير، مع ارتفاع إنتاج النفط والغاز في الحقول المحلية.

وخلال الأشهر السبعة الأولى من العام 2023، تشير المنصة إلى بعض الإنجازات التي تحققت في قطاع الطاقة في ليبيا، وتوقعت أن تسهم تلك التطورات في تحويل الوضع الاقتصادي بالبلاد.

جولة تراخيص جديدة في قطاع النفط والغاز
ومن بين الخطوات المهمة المعلنة خلال الأشهر الماضية، تحدثت المنصة عن إعلان مؤسسة النفط الوطنية خططا لإطلاق جولة تراخيص جديدة للنفط والغاز في العام 2024، وهي الأولى منذ أكثر من 20 عام تقريبا.

يأتي ذلك في إطار مساعي المؤسسة لتسريع عمليات استكشاف النفط والغاز، وزيادة الإنتاج المحلي إلى مليوني برميل يوميا في غضون السنوات الثلاث المقبلة.

إبرام اتفاق مع «هانيويل» الأميركية
في مارس الماضي، أبرمت شركة «زالاف للنفط والغاز»، التابعة لمؤسسة النفط الوطنية، اتفاقا مع «هانيويل» الأميركية للمشاركة في مشروعات نفطية جاري تنفيذها في ليبيا.

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ويشمل الاتفاق التعاون في بناء مصفاة للنفط في مدينة أوباري، بتكلفة تتراوح بين 500- 600 مليون دولار، على أن تنتهي أعمال التطوير على مرحلتين.

اكتشافات في حوض غدامس وعودة إنتاج حقل الشرارة
لفت تقرير «إنرجي كابيتال & باور» كذلك إلى إعلان المؤسسة الوطنية للنفط، وشركة «تاتنفت» الروسية اكتشافات نفطية جديدة في خوض غدامس في المنطقة 82، وهو الاكتشاف النفطي الثالث في تلك المنطقة، ومن المتوقع أن يصل معدل التدفق في هذه المنطقة إلى 1870 برميل نفط يوميا.

كما تحدثت المنصة الدولية عن عودة الإنتاج في حقل الشرارة النفطي باعتباره منعطف هام في مسار صناعة النفط، مشيرة إلى عودة الإنتاج إلى الارتفاع بشكل تدريجي في الحقل، الذي يعد من بين الأكبر في ليبيا، إلى مستوياته قبل الإغلاق.

وتوقعت منصة «إنرجي كابيتال & باور» أن تسهم عودة الإنتاج النفطي في حقل الشرارة في تخفيف بعض الضغوط التي تشهدها أسواق النفط العالمية.

مذكرة تفاهم مع «إيني» الإيطالية
وقعت ليبيا مذكرة تفاهم مع عملاق الطاقة الإيطالي «إيني» بهدف تقليل الانبعاثات الدفيئة في صناعة الطاقة، وتطوير الطاقة المستدامة في البلاد.

وبموجب مذكرة التفاهم، يتعاون الطرفان في عمليات البحث والتطوير التكنولوجي وإنشاء الأعمال، بهدف تقليل الانبعاثات الكربونية من الصناعة، وتوقعت منصة «إنرجي كابيتال & باور» أن يسهم هذا الاتفاق في تحسين كفاءة صناعة النفط والغاز في ليبيا، وتقليل الأثر البيئي لها.

كما لفتت كذلك إلى إعلان وزير النفط محمد عون دعوة الشركات التركية لتطوير واستكشاف الاحتياطات النفطية لليبيا، وإجراء البحوث الزلزالية المتعلقة.

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