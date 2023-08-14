تدريب أكثر من 180 موظفا بـوزارة العمل في طرابلس

القاهرة - بوابة الوسط

أطلقت إدارتا الموارد البشرية والتدريب والتأهيل المهني التابعتين لوزارة العمل والتأهيل بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، برنامجها التدريبي لرفع قدرات وتطوير أكثر من 180 موظفا في طرابلس.

يشمل التدريب عددا من التخصصات الإدارية في مجالات «الأرشفة الإلكترونية - إعداد وكتابة التقارير - إعداد الحساب الختامي - شؤون الموظفين والتطوير الإداري - قانون علاقات العمل - إعداد الميزانية - الوصف الوظيفي»، بحسب وزارة العمل والتأهيل عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

يستهدف البرنامج التدريبي الذي أطلق أمس الأحد، الموظفين من مختلف الإدارات والمكاتب بديوان الوزارة والجهات التابعة لها، وعددا من مكاتب الوزارة في البلديات.

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حضر مراسم إطلاق البرنامج مدير إدارة التدريب والتأهيل المهني بالوزارة، ومدير إدارة الموارد البشرية المكلف، وعدد من رؤساء الأقسام.

المشروع الوطني للتأهيل

دعا وزير العمل والتأهيل بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، علي العابد، الجهات الحكومية والدولية إلى الإسهام في إنجاح المشروع الوطني للتأهيل وإعادة الإدماج، بحسب ما نشرته منصة «حكومتنا» عبر صفحتها على «فيسبوك» مساء أمس الأحد.

وقال العابد في كلمة له «إن المشروع الوطني للتأهيل وإعادة الإدماج هو إحدى الآليات الحقيقية لصنع السلام في ليبيا، ويعد الركيزة الأساسية لأي مشروع وطني قادم»، مؤكدا «ضرورة إسهام كل الجهات الحكومية والدولية، في إنجاحه»، وذلك على هامش مشاركته بورشة عمل حول المشروع الوطني للتأهيل وإعادة الإدماج في تونس، نظمها المعهد الأميركي للسلام.

تدريب 180 موظفًا في طرابلس، 13 أغسطس (صفحة وزارة العمل والتأهيل على فيسبوك)

تدريب 180 موظفًا في طرابلس، 13 أغسطس (صفحة وزارة العمل والتأهيل على فيسبوك)