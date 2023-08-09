العابد يعلن إنجاز 45% من إنشاءات مبنى مكتب العمل بزوارة

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن وزير العمل والتأهيل بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، المهندس علي العابد الرضا، الانتهاء من أعمال مبنى التدريب النوعي ببلدية زوارة بنسبة 62%، بينما أنجز 45% من إنشاءات مكتب العمل بالبلدية ذاتها، ضمن خطة عودة الحياة.

وتابع الوزير سير العمل بمشروعي مركز التدريب النوعي بمدينة زوارة، والمبني الإداري لمكتب العمل بالبلدية، مشددًا على ضرورة استكمال تنفيذ المشاريع في موعدها وتسريع وتيرة العمل، لما يمثل استكمال هذه المشروعات من أهمية في تطوير مجال التدريب المهني بالمنطقة، خاصة أن المركز سيعمل على تدريب وتأهيل الباحثين عن في المنطقة الساحل الغربي.

-العابد يبحث إنشاء مكتب عمل في سيناون

وأكد ضرورة التزام فرق العمل بمتابعة إجراءات الصحة والسلامة المهنية، والتقيُّد بالشروط والمواصفات وأهمها مناسبة المباني للأشخاص ذوي الإعاقة، جاء ذلك خلال زيارة العابد لبلدية زوارة بحضور عميد البلدية، ومدير إدارة المشروعات بالوزارة، وعدد من مديري الإدارات والمكاتب، ومدير مكتب العمل بالبلدية.

إنشاء مكتب عمل في سيناون

وفي السابع من أغسطس الجاري، ناقش وزير العمل والتأهيل وزير الخدمة المدنية المكلف في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة علي العابد الرضا استحداث مكتب عمل وتأهيل ببلدية سيناون، وإمكانية إطلاق دورات تدريبية مهنية بالمنطقة للباحثين عن العمل.

وبحث العابد استهداف تدريب المرأة وشريحة ذوي الاحتياجات الخاصة، وتطرق إلى ملف الإفراجات المالية لبعض القطاعات في البلدية، وفق بيان صحفي نشرته الصفحة الرسمية للحكومة، أمس الأول.

وزير العمل يزور بلدية زوارة، 8 أغسطس (صفحة وزارة العمل على فيسبوك)

وزير العمل يزور بلدية زوارة، 8 أغسطس (صفحة وزارة العمل على فيسبوك)