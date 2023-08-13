إنشاء مخازن أدوية ومحطة وقود لصالح مركز سبها الطبي

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت وزارة الصحة بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، اليوم الأحد، إنشاء مخازن أدوية جديدة ومحطة وقود لتزويد سيارات الإسعاف والعناية بمركز سبها الطبي.

وقالت الوزارة، في منشور عبر صفحتها على «فيسبوك»، إن مشروع إنشاء مخازن للأدوية والمستلزمات الطبية بمركز سبها الطبي يأتي على مساحة 1100 متر مربع، ويمثّل إضافة مهمة لدعم المنظومة الصحية في مجال توفير احتياطي استراتيچي من الأدوية والمستلزمات الطبية بالمنطقة الجنوبية.

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وأضافت في منشور آخر، أن مشروع إنشاء محطة وقود لتحقيق الخطة الشاملة للإسعاف والطوارئ يأتي على مساحة 300 متر مربع، وفق المواصفات المعمول بها لدى شركة البريقة لتسويق النفط، لتوفير الوقود اللازم لسيارات الإسعاف والعناية، وتغطية جميع النشاطات الإسعافية بين مركز سبها الطبي ومراكز الرعاية الصحية الأولية ومختلف المؤسسات العلاجية داخل مدينة سبها وخارجها.

جانب من أعمال الإنشاءات لتنفيذ مشروع إنشاء مخازن أدوية بمركز سبها الطبي، الأحد 13 أغسطس 2023 (وزارة الصحة)

جانب من أعمال الإنشاءات لتنفيذ مشروع إنشاء مخازن أدوية بمركز سبها الطبي، الأحد 13 أغسطس 2023 (وزارة الصحة)