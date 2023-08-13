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شاهد في «اقتصاد بلس»: دفاتر الديون ملاذ الأسر الليبية لمواجهة الغلاء

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 13 أغسطس 2023, 08:09 مساء
شاهد في «اقتصاد بلس»: دفاتر الديون ملاذ الأسر الليبية لمواجهة الغلاء
برنامج «اقتصاد بلس» على قناة «الوسط» (Wtv)، الأحد 13 أغسطس 2023
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سلطت الحلقة الجديدة من برنامج «اقتصاد بلس» على قناة «الوسط» (Wtv)، اليوم الأحد، الضوء على حالة الغلاء بمختلف السلع الضرورية في الأسواق الليبية خلال الفترة الأخيرة والتي دفعت العديد من الأسر الليبية للجوء إلى دفاتر الديون لدى التجّار لمواجهة ارتفاع أسعار السلع.

ويترتب على المواطنين تكاليف مالية جديدة، في ظل عدادات الكهرباء الجديدة التي أصبحت بالدفع المسبق، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار السلع الأساسية وتكاليف المعيشة، مع انخفاض الدخل 70%.

مؤسسة النفط تعتمد نظام تطوير الحقول الهامشية بمشاركة محلية
وأشار البرنامج إلى إعلان المؤسسة الوطنية للنفط، اليوم الأحد، طرح مناقصات للاستثمار في الحقول المكتشفة أمام القطاع الخاص الليبي، وذلك لزيادة إنتاج النفط في الحقول الهامشية غير المطورة.

وقالت، في بيان عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إن مجلس إدارتها «طالب بالالتزام بإعلان إجراء مناقصة، لطلب عروض استثمارية». ولفت البيان إلى أن «العروض المطروحة للاستثمار ستُجرى إحالتها إلى الهيئة، لاعتمادها، بعد مفاضلتها وتقييمها فنيًا»، مؤكدًا «مراعاة معايير الشفافية وتكافؤ الفرص».

النهر الصناعي يطالب بتحصيل إيراداته لاستكمال مراحل المشروع
كما تطرق البرنامج إلى تأكيد رئيس اللجنة الإدارية لجهاز إدارة وتنفيذ مشروع النهر الصناعي، أحمد علي الديب، ضرورة تحصيل الجهاز مخصصاته المالية، وجمع إيراداته، وفقًا للجهات المشمولة بالقانون، لاستكمال مراحل المشروع.

جاء ذلك خلال لقاء جمع الديب برئيس ديوان المحاسبة، ورئيس الشركة العامة للمياه والصرف الصحي، ورئيس جهاز تنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق، وفق المكتب الإعلامي لجهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي الأسبوع الماضي.

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