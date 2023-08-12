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«الخليج العربي» تصنع «مُشعباً» محليًا لزيادة إنتاج النفط في حقل النافورة (صور)

القاهرة - بوابة الوسط السبت 12 أغسطس 2023, 01:50 مساء
«الخليج العربي» تصنع «مُشعباً» محليًا لزيادة إنتاج النفط في حقل النافورة (صور)
من عمليات شحن المشعب إلى حقل النافورة، الخميس 10 أغسطس 2023 (شركة الخليج العربي)
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 أعلنت شركة «الخليج العربي» لاستكشاف وإنتاج النفط الانتهاء من تصنيع «مشعب» يستوعب 6 آبار، لافتة إلى شحنه إلى حقل النافورة النفطي، الواقع بين مدينتي جالو وإجخرة شرق البلاد، بهدف تعزيز قدرة الحقل الإنتاجية.

وأوضحت الشركة، في بيان، أمس الجمعة، أن «تصنيع المشعب جرى محليا وفي وقت قياسي، حيث صُنع في الورش الخاصة بإدارة الصيانة بمنطقة قنفودة غرب بنغازي، الخميس الماضي، بالموارد المتوافرة في مخازن الشركة».

وحسب البيان، فإن المشعب مطابق للمواصفات الدولية، إذ خضع للاختبارات جميعها، والتصوير الإشعاعي اللازم قبل شحنه إلى حقل النافورة. وقبل 3 أيام، أعلنت الشركة أن منسقة الصيانة في حقل النافورة بدأت في إجراء العمرة الميكانيكية للضاغط «B» بمحطة الضخ الرئيسية.

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صيانة حقل النافورة
أشارت الشركة، في بيان، إلى إعطاء الأولوية للأعمال التي تزيد معدلات الإنتاج، موضحة أن: «منسقة الصيانة تولي أهمية قصوى لاسترجاع الضاغط «D» للخدمة في المحطة 4، بعد البدء الفعلي في عملية تطوير نظام التحكم للضاغط، وكذلك عمرته الميكانيكية».

إستراتيجية وطنية لزيادة إنتاج النفط إلى مليوني برميل يومياً
في الرابع من يوليو الجاري، قال وزير النفط والغاز بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، محمد عون، إن ليبيا وضعت خطة إستراتيجية قصيرة المدى لقطاع النفط والغاز، تستهدف رفع إنتاجه إلى مليوني برميل يوميا، وذلك على هامش مشاركته في فعاليات مؤتمر «أوبك» الدولي الثامن بالعاصمة النمساوية فيينا، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الفرنسية آنذاك.

وحسب الخطة -التي أعلنها عون- من المقرر تطوير حقول مكتشفة جديدة، ورفع القدرات الإنتاجية للحقول الحالية، وتطوير البنية التحتية التي تضررت بسبب الأحداث التي مرت بها الدولة الليبية، و هيكلة قطاع النفط والغاز والجهات التابعة له (المؤسسة الوطنية للنفط والشركات، والجهات التابعة لها، والشركة العامة لنقل وتوزيع الغاز).

كما تشمل الخطة أيضا زيادة إنتاج النفط من خلال توسيع الاستكشافات النفطية في المناطق البرية والبحرية، والتركيز على استخدام الغاز الطبيعي في توليد الكهرباء خلال العقود المقبلة، فضلا عن العمل على استثمار الثروة النفطية، بما فيها الغاز الصخري.

من عمليات شحن المشعب إلى حقل النافورة، الخميس 10 أغسطس 2023 (شركة الخليج العربي)
من عمليات شحن المشعب إلى حقل النافورة، الخميس 10 أغسطس 2023 (شركة الخليج العربي)
من عمليات شحن المشعب إلى حقل النافورة، الخميس 10 أغسطس 2023 (شركة الخليج العربي)
من عمليات شحن المشعب إلى حقل النافورة، الخميس 10 أغسطس 2023 (شركة الخليج العربي)
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