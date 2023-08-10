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إدارة «النهر الصناعي» تطبق جدول المرتبات الموحد بدءا من أغسطس

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 10 أغسطس 2023, 05:55 مساء
إدارة «النهر الصناعي» تطبق جدول المرتبات الموحد بدءا من أغسطس
مشروع النهر الصناعي- أرشيفية
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أعلن جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي، اليوم الخميس، إصدار قرار اعتماد جدول المرتبات الموحد للموظفين العاملين بالمشروع، على أن تطبق بموجبه زيادة المرتبات، أسوة ببقية القطاعات، وذلك إضافة للعمل على إدارج علاوات التميز والسكن للمتزوجين.

وحسب بيان أصدره جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي، سيجرى العمل بجدول المرتبات الموحد، ابتداء من شهر أغسطس الحالي.

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وفي مايو الماضي، أكد رئيس لجنة إدارة جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي المكلف، أحمد الذيب، العمل على زيادة مرتبات العاملين بالمشروع، أسوة ببقية القطاعات الحكومية وذلك من خلال جدول المرتبات الموحد، بالإضافة للعمل على إدارج علاوات التميز والسكن للمتزوجين بقيمة 200 دينار، ولغيرهم بقيمة 100 دينار.

وأوضح الذيب خلال تصريحات له، آنذاك، أنه جارٍ تجهيز المرتبات وفق الجدول الموحد، مطالبًا الحكومة ووزارة المالية بالعمل على إدراج القيم المالية في أسرع وقت ممكن تحقيقًا لمبدأ العدالة الاجتماعية.

 

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