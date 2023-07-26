الديب: تعويض نقص الإمدادات في بنغازي عبر جهاز استثمار مياه النهر

القاهرة - بوابة الوسط

قال رئيس لجنة إدارة جهاز النهر الصناعي أحمد الديب، أعمال الصيانة لخط النهر الصناعي في مدينة أجدابيا ستستغرق نحو 15 يومًا، لافتا إلى أنه جرى تعويض نقص الإمدادات في مدينة بنغازي عبر جهاز استثمار مياه النهر بتوفير 200 ألف متر مكعب يوميًا.

جاء ذلك خلال لقاء مع رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة، مساء اليوم، لمتابعة أوضاع انفجار خط النهر الصناعي في مدينة أجدابيا، بحضور رئيس لجنة إدارة شركة المياه والصرف الصحي رفيق أبولسين، ووكيل وزارة الحكم المحلي لشؤون البلديات مصطفى التركي، ووزراء المالية والمواصلات والدولة لشؤون مجلس الوزراء، بحسب بيان نشرته صفحة الحكومة على «فيسبوك».

توفير المياه لمستشفى أجدابيا والمؤسسات ذات الطبيعة الخاصة

وأكد أبولسين إرسال 28 سيارة لسحب المياه إلى مدينة أجدابيا، عملت 4 أيام متواصلة في 3970 رحلة، إضافة إلى 11 صهريجًا لتوفير المياه لمستشفى المدينة والمؤسسات ذات الطبيعة الخاصة.

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وأوضح وكيل الحكم المحلي، عمل اللجنة المكلفة بحصر الأضرار بممتلكات المواطنين جراء الانفجار، التي ستحيل نتيجة عملها لاحقا إلى مجلس الوزراء لتخصيص التعويضات اللازمة.

الدبيبة يوجه بمعالجة خط المياه المار بمناطق قمينس والمقرون وسلوق

وأصدر الدبيبة تعليماته لجهاز النهر، بضرورة معالجة خط المياه المار بمناطق قمينس والمقرون وسلوق الذي لم يجرى معالجته، مع التأكيد على ضرورة استكمال نتائج عمل لجنة حصر الأضرار وصرف التعويضات اللازمة.

ومنذ أيام انهار خط مياه النهر الصناعي الرابط بين أجدابيا والزويتينة، وأصدر الدبيبة فور وقوع الحادثة تعليماته إلى وزارة الحكم المحلي وجهاز النهر الصناعي، بصيانة وتشكيل لجنة لحصر الأضرار الناتجة عن انفجار خط المياه الذي أدى إلى وقوع أضرار مادية بالشوارع وممتلكات المواطنين.