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شاهد: أعمال إصلاح خط مياه النهر الصناعي فجر اليوم

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 24 يوليو 2023, 09:19 صباحا
شاهد: أعمال إصلاح خط مياه النهر الصناعي فجر اليوم
من أعمال الإصلاحات على خط مياه النهر الصناعي الرابط بين أجدابيا وبنغازي 24 يوليو 2023. (لقطة مثبتة من تسجيل مصور)
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بث جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي تسجيلات مصورة، صباح اليوم الإثنين، لأعمال صيانة الإخفاق الواقع في المحطة رقم 41، الذي تسبب في توقف الإمداد المائي بالخط الناقل للمياه من مدينة أجدابيا إلى بنغازي، وذلك بعد تعرضه لعمل تخريبي الخميس الماضي.

وقال أحد المهندسين العاملين في موقع الإصلاحات، إن العمل يجري على قدم وساق على مدار 24 ساعة لإزالة الأنبوب المتضرر لتبدأ بعده أعمال التركيب والردم، حسب تسجيل مصور بثته الصفحة الرسمية للجهاز بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

ووقع انفجار بأحد خطوط المياه في المحطة «41+360» الواقعة قرب منطقة الزويتينة شرق مدينة أجدابيا، فجر الخميس، مما تسبب في غرق مزارع، وهدر كميات من المياه تقدر بنحو 500 ألف لتر مكعب، وذلك قبل أن يعلن جهاز النهر الصناعي السيطرة على التسريب.

بالصور.. آخر تطورات إصلاح خط مياه «أجدابيا - بنغازي» 
حفتر: إتاحة إمكانات القيادة العامة لصيانة خط مياه النهر الصناعي
حماد يقرر تشكيل لجنة متابعة لتدفق إمدادات النهر الصناعي إلى محطات التغذية
النهر الصناعي: أعمال صيانة المحطة المتضررة بأجدابيا قد تستمر أسبوعا
النيابة العامة تحقق في سبب تلف خط نقل مياه النهر الصناعي لأجدابيا
الدبيبة يصدر تعليماته بصيانة خط النهر الصناعي الرابط بين أجدابيا وبنغازي وحصر الأضرار

بدوره، أشار الناطق الرسمي لجهاز النهر الصناعي صلاح الساعدي، إلى أن الإدارة تواصلت مع شركة النهر لتصنيع الأنابيب والإنشاء لتكون المقاول المنفذ لأعمال الإصلاحات، مشيرا إلى سحب المياه من داخل الأنابيب بعد أن جرى سحبها من حولها. ونوه الساعدي إلى أن «الكشف الظاهري للخط أظهر أن أنبوبا واحدا هو المتضرر فحسب، لكن لا بد من إجراء الكشف الداخلي للتأكد»، متوقعا أن يستغرق إصلاحه بين 30 و40 يوما»، لكنه أشار إلى أنه في حال اكتشاف تضرر أكثر من أنبوب فسيستغرق الإصلاح مدة أطول من ذلك. وفي تصريح سابق، قال الناطق باسم جهاز النهر الصناعي صلاح الساعدي، إن أعمال صيانة أنبوب خط النهر في المحطة «قد تستمر لمدة لن تقل عن أسبوع».

تحركات من الحكومتين بعد انفجار خط مياه النهر الصناعي
من جهته، قرر رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب أسامة حماد، تشكيل اللجنة الوطنية الدائمة لمتابعة تدفق إمدادات النهر الصناعي إلى محطات التغذية، ومنحها أوسع الصلاحيات، وذلك ضمن جهود احتواء أزمة انفجار خط النهر الصناعي.
بينما قالت القيادة العامة، إن القائد العام المشير خليفة حفتر وجه بإتاحة جميع إمكانات القيادة العامة، لمساندة فرق الصيانة في جهاز النهر الصناعي من أجل سرعة إنجاز أعمال الصيانة، بعد «الأعمال التخريبية» التي طالت خطوط نقل المياه في مدينة أجدابيا الخميس الماضي.

في المقابل، أصدر رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة، مساء الخميس، تعليماته إلى وزارة الحكم المحلي وجهاز النهر الصناعي، بصيانة وتشكيل لجنة لحصر الأضرار الناتجة عن انفجار خط مياه النهر الصناعي. فيما كلف وزير الحكم المحلي بدر الدين التومي، لجنة برئاسة وكيل الوزارة لشؤون التنمية المحلية لحصر الأضرار الناتجة عن انفجار خط مياه النهر الصناعي الرابط بين أجدابيا وبنغازي.

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