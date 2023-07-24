النهر الصناعي يعلن بدء إصلاح خط مياه «أجدابيا - بنغازي».. والانتهاء خلال 20 يوما

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي، اليوم الإثنين، استكمال أعمال الفحص والتدقيق من الفرق الهندسية، والبدء في أعمال إزالة الأنبوب المتضرر، وتنفيذ خطة العمل المتفق عليها، لصيانة الإخفاق الواقع في المحطة رقم 41، الذي تسبب في توقف الإمداد المائي بالخط الناقل للمياه من مدينة أجدابيا إلى بنغازي.

وأضاف الجهاز، في منشور عبر صفحته على «فيسبوك»، أن فريق الإصلاحات بالجهاز وشركة النهر لتصنيع الأنابيب والإنشاء بدآ على الفور أعمالهما.

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من جهته، أكد رئيس اللجنة الإدارية، المهندس أحمد الديب، أن الوقت المُقدر للانتهاء من أعمال الإصلاحات لن يتجاوز العشرين يوماً على الأكثر، مشددا على أن موظفي جهاز النهر وشركة النهر للتصنيع والإنشاء لن يتوقفوا عن العمل حتى تصل مياه النهر لمستحقيها.

وقع انفجار بأحد خطوط المياه في المحطة «41+360» الواقعة قرب منطقة الزويتينة شرق مدينة أجدابيا، فجر الخميس، مما تسبب في غرق مزارع، وهدر كميات من المياه تقدر بنحو 500 ألف لتر مكعب، وذلك قبل أن يعلن جهاز النهر الصناعي السيطرة على التسريب.