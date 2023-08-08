«الداخلية»: مذكرتا تفاهم لتدريب عناصر أمنية في تركيا

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، اليوم الثلاثاء، اعتماد مذكرتي تفاهم لتدريب أعضاء الإدارة العامة للعمليات الأمنية في تركيا.

واعتمد مدير الإدارة العامة للتدريب اللواء علي الطويل ومستشار وزارة الداخلية التركية في ليبيا سرتاج سولفن المذكرتين الهادفتين إلى تنفيذ دورات تدريبية في تركيا لأعضاء الإدارة العامة للعمليات الأمنية، وفق بيان مقتضب صادر عن وزارة الداخلية لم يذكر مزيد التفاصيل.

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حكومة الوحدة تناقش التعاون مع الداخلية التركية في مجال التدريب

وفي يونيو الماضي، ناقش مسؤولو وزارة الداخلية التعاون الأمني القائم مع نظرائهم في وزارة الداخلية التركية. وتناول الاجتماع مناقشة التعاون الأمني في مجال التدريب، خاصةً الدورات التدريبية التي تستهدف أعضاء من الإدارة العامة للعمليات الأمنية والإدارة العامة لأمن السواحل، ووضع الحلول للصعوبات التي تواجه الجانبين خلال تنفيذ هذه الدورات التدريبية.