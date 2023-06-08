مباحثات أمنية ليبية - تركية في طرابلس

القاهرة - بوابة الوسط

ترأّس وكيل وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة للشؤون العامة اللواء محمود سعيد، اليوم الخميس، اجتماعًا ضم خبراء ومنسقين عن قيادة الجندرمة التركية ومدير الإدارة العامة للعمليات الأمنية ومدير مكتب وزير الداخلية، أجرى خلالها الجانبان مباحثات حول تطوير التعاون الأمني بين البلدين.

وناقش الاجتماع «آفاق التعاون بين الجانبين وتبادل الخبرات، والتباحث حول الاحتياجات الفنية لإنشاء وتطوير وحدات كلاب الأثر للرفع من قدرات الأجهزة الأمنية المختصة في مكافحة الجريمة وتتبع الأثر والكشف عن المتفجرات والألغام واكتشاف الجثث» وفق ما نشرته وزارة الداخلية عبر صفحتها على «فيسبوك».

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وجرى خلال الاجتماع الذي عقد بديوان وزارة الداخلية في العاصمة طرابلس، الترتيب لزيارات ميدانية لخبراء ومنسقين عن قيادة الجندرمة التركية، إلى الأجهزة المختصة في مجال البحث والتحري للوقوف على البنية التحتية والأماكن والبيئة المناسبة لهذه الوحدات.

المباحثات الأمنية بين وزارة الداخلية والجندرمة التركية في طرابلس، الخميس 8 يونيو 2023. (وزارة الداخلية)

المباحثات الأمنية بين وزارة الداخلية والجندرمة التركية في طرابلس، الخميس 8 يونيو 2023. (وزارة الداخلية)

المباحثات الأمنية بين وزارة الداخلية والجندرمة التركية في طرابلس، الخميس 8 يونيو 2023. (وزارة الداخلية)

المباحثات الأمنية بين وزارة الداخلية والجندرمة التركية في طرابلس، الخميس 8 يونيو 2023. (وزارة الداخلية)