«الداخلية»: اجتماع للجنة الأمنية الليبية - التركية في يوليو

القاهرة - بوابة الوسط

بحث وكيل وزارة الداخلية للشؤون العامة بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة محمود سعيد، اليوم الثلاثاء، مع نائب السفير التركي لدى ليبيا باران تركمان، وضابط الاتصال الأمني بالسفارة التركية، علي جون، التحضير لاجتماع اللجنة الليبية - التركية الأمنية.

وقالت وزارة الداخلية في بيان مقتضب، إن اللجنة الليبية - التركية الأمنية تعقد اجتماعها الثاني في ليبيا الشهر المقبل.

وأشار البيان إلى أن الاجتماع بين المسؤولين الليبيين والأتراك تناول «المواضيع ذات الاهتمام المشترك».

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«الداخلية» تبحث التعاون مع تركيا في 5 مجالات أمنية

وفي نوفمبر الماضي، بحث اجتماع في مكتب وزير الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة مع وفد تركي، التعاون في خمسة مجالات أمنية.

وضم الاجتماع مدير الإدارة العامة للعمليات الأمنية اللواء علي النويصري، ومدير إدارة العلاقات والتعاون العميد صلاح الدين بن سليمان، ومدير الإدارة العامة لطيران الشرطة العميد الطاهر القرباع، ومندوبًا عن الإدارة العامة لأمن السواحل، ورأس وفد تركيا الجنرال جنكيز يلدز.

وتناول الاجتماع التعاون الأمني المشترك في عدد من المواضيع الأمنية المتعلقة بمجالات: مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة وأمن السواحل وطيران الشرطة والتدريب، بالإضافة إلى المختبرات الجنائية والاستفادة من الخبرات التركية في هذه المجالات.