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حكومة الوحدة تناقش التعاون مع الداخلية التركية في مجال التدريب

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 22 يونيو 2023, 12:35 صباحا
حكومة الوحدة تناقش التعاون مع الداخلية التركية في مجال التدريب
جانب من اجتماع عُقد بمقر إدارة العلاقات والتعاون الدولي بوزارة الداخلية مع المندوب الأمني بالسفارة التركية لدى ليبيا، الأربعاء 21 يونيو 2023 (وزارة الداخلية)
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ناقشت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، اليوم الأربعاء، التعاون الأمني القائم مع نظيرتها التركية في مجال التدريب.

جاء ذلك خلال لقاء عُقد بمقر إدارة العلاقات والتعاون الدولي، ضم مدير الإدارة اللواء نور الدين أبوجريدة، والمندوب الأمني بالسفارة التركية لدى ليبيا العقيد محمد سفير، بحضور متابع الملف الليبي التركي بمكتب التعاون الدولي بالإدارة، بحسب بيان للوزارة على «فيسبوك».

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وتناول الاجتماع مناقشة التعاون الأمني في مجال التدريب، خاصةً الدورات التدريبية التي تستهدف أعضاء من الإدارة العامة للعمليات الأمنية والإدارة العامة لأمن السواحل، ووضع الحلول للصعوبات التي تواجه الجانبين خلال تنفيذ هذه الدورات التدريبية.

جانب من اجتماع عُقد بمقر إدارة العلاقات والتعاون الدولي بوزارة الداخلية مع المندوب الأمني بالسفارة التركية لدى ليبيا، الأربعاء 21 يونيو 2023 (وزارة الداخلية)
جانب من اجتماع عُقد بمقر إدارة العلاقات والتعاون الدولي بوزارة الداخلية مع المندوب الأمني بالسفارة التركية لدى ليبيا، الأربعاء 21 يونيو 2023 (وزارة الداخلية)
جانب من اجتماع عُقد بمقر إدارة العلاقات والتعاون الدولي بوزارة الداخلية مع المندوب الأمني بالسفارة التركية لدى ليبيا، الأربعاء 21 يونيو 2023 (وزارة الداخلية)
جانب من اجتماع عُقد بمقر إدارة العلاقات والتعاون الدولي بوزارة الداخلية مع المندوب الأمني بالسفارة التركية لدى ليبيا، الأربعاء 21 يونيو 2023 (وزارة الداخلية)
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