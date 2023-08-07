اجتماع في بنغازي لمناقشة تمكين كوادر فزان بالوظائف القيادية

القاهرة - بوابة الوسط

ناقش عدد من أعضاء مجلس النواب والحكومة المكلفة من المجلس، خلال اجتماع عقد في مدينة بنغازي اليوم الإثنين، تمكين كوادر فزان بالوظائف القيادية، بالإضافة إلى عدد من الملفات الخاصة بالمنطقة.

وشارك في الاجتماع كل من النائب الثاني لرئيس مجلس النواب مصباح دومة، ونواب المنطقة الجنوبية أحمد الشارف، وصالح قلمة، وإسماعيل الشريف، وأبوصلاح شلبي، ومحمد أمدور، ومحمد المهدي الحضيري، والمهدي الأعور، وعبدالسلام المرابط، وحسن أبوبكر عمر، وعبدالحفيظ محمد، ورحمة أبوبكر، بالإضافة إلى وزراء الحكومة عن المنطقة الجنوبية، وزير الاستثمار علي السعيدي، ووزير البيئة محمد عبدالحفيظ، ووزير العمل والتأهيل عبدالله الشارف أرحومة، ووزير التعليم جمعة اجديد، ووزير السياحة علي قلمة.

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وقال الناطق باسم مجلس النواب عبدالله بليحق: إن الاجتماع الذي عقد بديوان المجلس في مدينة بنغازي ناقش خلاله المجتمعون «عددًا من الملفات الخدمية والتنموية وإعادة إعمار فزان وتمكين الكوادر الوطنية من أبناء فزان بالوظائف القيادية».

وعقد الاجتماع على هامش انعقاد الجلسة الرسمية لمجلس النواب التي ترأسها عقيلة صالح، وذلك لمناقشة مخرجات اللجنة المشتركة لإعداد قوانين الانتخابات «6+6».

اجتماع نواب ووزراء عن الجنوب بديوان مجلس النواب في بنغازي، الإثنين 7 أغسطس 2023. (مجلس النواب)

اجتماع نواب ووزراء عن الجنوب بديوان مجلس النواب في بنغازي، الإثنين 7 أغسطس 2023. (مجلس النواب)

اجتماع نواب ووزراء عن الجنوب بديوان مجلس النواب في بنغازي، الإثنين 7 أغسطس 2023. (مجلس النواب)