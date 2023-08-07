ضبط متهمين بترويج ترامادول وحشيش في زليتن

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، اليوم الإثنين، القبض على شخصين بتهمة ترويج الأقراص المخدرة والحشيش في زليتن.

العثور على أقراص ترامادول ومخدر حشيش

وأشارت الوزارة في بيان، إلى اعتراف المتهمين بوجود كمية من المخدرات داخل منزلهما، وعقب إخطار النيابة العامة بمكتب النائب العام، جرى تفتيش المنزل وعثر بداخله على كمية من أقراص ترامادول المخدرة وقطع من مخدر الحشيش.

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واتخذت كافة الاجراءات القانونية حيالهما وإحالتهما إلى النيابة المختصة للتصرف.

أقراص مخدرة جرى ضبطها مع متهمين في زليتن، 7 أغسطس 2023. (وزارة الداخلية)

أقراص مخدرة جرى ضبطها مع متهمين في زليتن، 7 أغسطس 2023. (وزارة الداخلية)