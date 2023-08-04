ضبط 3 متهمين بترويج المخدرات في قصر الأخيار

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن جهاز مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، اليوم الجمعة، ضبط ثلاثة أشخاص متلبسين بحيازة 42 قطعة من مادة يُشتبه في كونها مخدر «الحشيش».

ووردت معلومات إلى مكتب الجهاز في القره بوللي تفيد بوجود ثلاثة أشخاص يقومون بترويج المواد المخدرة في مدينة قصر الأخيار، وفق بيان صادر عن الجهاز.

العثور على 50 كيلو غرامًا من الحشيش قرب الحدود «الليبية- التونسية»

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ومن خلال التعاون مع البحث الجنائي قصر الأخيار، تمكن جهاز مكافحة المخدرات من ضبط الأشخاص الثلاثة، وإحالتهم إلى نيابة مكافحة جرائم المخدرات من حيث الاختصاص.