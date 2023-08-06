الحويج يطلع على معوقات إنتاج الأسمنت بمصنع شركة الاتحاد العربي للمقاولات

القاهرة - بوابة الوسط

اطلع وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة محمد الحويج، خلال لقائه مع مسؤول من شركة الاتحاد العربي للمقاولات، على معوقات إنتاج مادة الأسمنت بالمنصع التابع للشركة، بحسب ما أعلنته الوزارة اليوم الأحد.

والتقى الحويج في مكتبه بديوان وزارة الاقتصاد والتجارة في طرابلس، مع المدير العام لشركة الاتحاد العربي للمقاولات سالم أبوليفة، بحضور مديري إدارة الشؤون الإدارية جمال شعبان، وإدارة التجارة الداخلية بالوزارة مصطفى قدراة.

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وقالت الوزارة عبر صفحتها على «فيسبوك» إن اللقاء «استعرض نشاط الشركة خلال النصف الأول من العام الجاري والوقوف على الصعوبات والعراقيل التي تواجه سير العمل بخط إنتاج مادة الأسمنت بالمصنع التابع للشركة وسُبل معالجتها، والعمل على تطوير الأداء بما يضمن استمرار الإنتاج وتزويد السوق المحلية بمادة الأسمنت وتحقيق الاستقرار بأسعارها».

لقاء الحويج مع مدير شركة الاتحاد العربي للمقاولات، الأحد 6 أغسطس 2023. (وزارة الاقتصاد والتجارة)

لقاء الحويج مع مدير شركة الاتحاد العربي للمقاولات، الأحد 6 أغسطس 2023. (وزارة الاقتصاد والتجارة)