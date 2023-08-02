  • Alwasat News
Atwasat

الدبيبة يبحث مع السفير الفرنسي تطورات الأوضاع في ليبيا والنيجر

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 02 أغسطس 2023, 08:41 مساء
الدبيبة يبحث مع السفير الفرنسي تطورات الأوضاع في ليبيا والنيجر
لقاء الدبيبة مع سفير فرنسا لدى ليبيا مصطفى مهراج، الأربعاء 2 أغسطس 2023. (حكومتنا)
alwasat radio

بحث رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة خلال لقائه مساء اليوم الأربعاء، مع السفير الفرنسي لدى ليبيا مصطفى مهراج، تطورات الأوضاع السياسية في ليبيا والنيجر والمنطقة.

كما ناقش الدبيبة والسفير الفرنسي، الوضع السياسي في ليبيا وملف الانتخابات المرتقبة، حيث أكد الدبيبة للسفير الفرنسي عزم الحكومة على تنفيذ هذا الاستحقاق وفق قوانين عادلة في أقرب الآجال، بحسب ما نشرته منصة «حكومتنا» عبر صفحتها على «فيسبوك».

- حكومة الدبيبة تدعو إلى التداول السلمي للسلطة في النيجر
- النيجر تعيد فتح حدودها مع 5 دول.. وفرنسا تستقبل 262 عائدا منها
- المنقوش: تطابق وجهات النظر بين ليبيا وتشاد بشأن الوضع في النيجر

وتطرق الدبيبة ومهراج خلال اللقاء الذي عقد بديوان رئاسة الوزراء في طرابلس، إلى تطور الأوضاع الأمنية في النيجر على خلفية التوترات العسكرية والسياسية الجارية، وأعرب الطرفان عن دعمهما للنظام الدستوري واحترام الشرعية المتمثلة في الرئيس النيجري محمد بازوم.

قلق ليبي حيال الوضع في النيجر
وحثت حكومة الوحدة الوطنية الموقتة على اتباع طرق التداول السلمي للسلطة في النجير، داعية كل الأطراف الفاعلة هناك إلى «ضبط النفس وتحكيم صوت العقل وتجنيب البلاد تبعات الانفلات الأمني والاحتراب الداخلي، واتخاذ السبيل الوحيد للتغيير، ألا وهو احترام الدستور والقانون».

وقالت الحكومة، في بيان اليوم الأربعاء: «إننا في ليبيا، وإذ ننظر بترقب وقلق شديدين إلى تطور الأحداث المؤسفة في النيجر، فإننا نؤكد دعمنا مسار العودة إلى النظام الدستوري، واحترام الشرعية المتمثّلة في الرئيس محمد بازوم».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

قضاء باريس يحقق في مسؤولية شركة أسلحة فرنسية عن مقتل 3 أطفال في قصف إسرائيلي بغزة

قضاء باريس يحقق في مسؤولية شركة أسلحة فرنسية عن مقتل 3 أطفال في قصف إسرائيلي ...
«تحقيقات»: شواطئ محظورة في ليبيا

«تحقيقات»: شواطئ محظورة في ليبيا
«في التسعين»: علي العبار يعلق على دوري كرة السلة وتتويج الأهلي بنغازي باللقب

«في التسعين»: علي العبار يعلق على دوري كرة السلة وتتويج الأهلي بنغازي باللقب
«فلوسنا»: اللجنة المالية العليا.. الغرض والآليات

«فلوسنا»: اللجنة المالية العليا.. الغرض والآليات
«يحكى أنَّ»: الكاتب والأديب محمد المسلاتي

«يحكى أنَّ»: الكاتب والأديب محمد المسلاتي
المروج ووفاق أجدابيا يتأهلان لسباعي تصفيات الصعود للممتاز.. وبطاقة حائرة بين 3 فرق

المروج ووفاق أجدابيا يتأهلان لسباعي تصفيات الصعود للممتاز.. وبطاقة حائرة بين 3 ...
اعتمدت على الفاكهة فقط... وفاة مدونة روسية بسبب الجوع

اعتمدت على الفاكهة فقط... وفاة مدونة روسية بسبب الجوع
آمال الاتحاد يفوز على الأهلي بنغازي وينفرد بصدارة سداسي التتويج

آمال الاتحاد يفوز على الأهلي بنغازي وينفرد بصدارة سداسي التتويج
(فيديو) الصين تكثف عمليات الإنقاذ بعد أمطار غزيرة لم تشهدها منذ 140 عامًا

(فيديو) الصين تكثف عمليات الإنقاذ بعد أمطار غزيرة لم تشهدها منذ 140 عامًا
في مؤتمر صحفي.. توخل يوضح موقفه من رحيل ماني إلى النصر

في مؤتمر صحفي.. توخل يوضح موقفه من رحيل ماني إلى النصر
«الثقافة» تفتتح موسمها الصيفي بأصبوحة شعرية ومعرض تشكيلي

«الثقافة» تفتتح موسمها الصيفي بأصبوحة شعرية ومعرض تشكيلي
كاريكاتير حليم - الحرب والسلام

كاريكاتير حليم - الحرب والسلام
«فيتش» تخفض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة

«فيتش» تخفض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة
تكدس شاحنات الحبوب الأوكرانية بانتظار انفراجة مجهولة

تكدس شاحنات الحبوب الأوكرانية بانتظار انفراجة مجهولة
خليفة بن صريتي يكتب لـ«بوابة الوسط»: بطولة العالم النسائية.. ورحلة كروية

خليفة بن صريتي يكتب لـ«بوابة الوسط»: بطولة العالم النسائية.. ورحلة كروية
امرأة تلد طفلة غير قابلة للحياة بعدما حرمت من الإجهاض في تكساس

امرأة تلد طفلة غير قابلة للحياة بعدما حرمت من الإجهاض في تكساس
ماني يصل السعودية للانضمام لتدريبات النصر قبل مواجهة الزمالك في البطولة العربية

ماني يصل السعودية للانضمام لتدريبات النصر قبل مواجهة الزمالك في البطولة العربية
شاهد.. الناقد الرياضي رحومة سوط لـ«في التسعين»: خطاب الأوليمبية لاتحاد الكرة جاء في توقيت محيِّر

شاهد.. الناقد الرياضي رحومة سوط لـ«في التسعين»: خطاب الأوليمبية لاتحاد الكرة جاء...
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
«أعلى حصيلة»: غرق 17 شخصا وانتشال 18 آخرين في قمينس خلال أسبوعين
«أعلى حصيلة»: غرق 17 شخصا وانتشال 18 آخرين في قمينس خلال أسبوعين
ضبط تشكيل عصابي لتهريب المخدرات والأسلحة في بنغازي
ضبط تشكيل عصابي لتهريب المخدرات والأسلحة في بنغازي
الدبيبة يبحث مع السفير الفرنسي تطورات الأوضاع في ليبيا والنيجر
الدبيبة يبحث مع السفير الفرنسي تطورات الأوضاع في ليبيا والنيجر
باتيلي: بعض البنود المقترحة في قوانين الانتخابات قد تخلق صراعات سياسية
باتيلي: بعض البنود المقترحة في قوانين الانتخابات قد تخلق صراعات ...
مقتل عنصر من «الردع» أثناء القبض على تاجر مخدرات بطرابلس
مقتل عنصر من «الردع» أثناء القبض على تاجر مخدرات بطرابلس
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
الأرصاد تعلن موعد تراجع موجة الحر في ليبيا
الأرصاد تعلن موعد تراجع موجة الحر في ليبيا...
حكومة الوحدة الوطنية تعلن موعد بدء العام الدراسي الجديد
حكومة الوحدة الوطنية تعلن موعد بدء العام الدراسي الجديد...
مراعاة المناخ وظروف أولياء الأمور.. تعليمات بشأن العام الدراسي الجديد
مراعاة المناخ وظروف أولياء الأمور.. تعليمات بشأن العام ......
الدبيبة: نعتزم فتح الباب لتعيينات جديدة في صفوف المعلمين
الدبيبة: نعتزم فتح الباب لتعيينات جديدة في صفوف المعلمين...
ضبط «تاكسي» بعد 72 ساعة من التبليغ عنه في طرابلس
ضبط «تاكسي» بعد 72 ساعة من التبليغ عنه في طرابلس...
المزيد
شاهد في «اقتصاد بلس»: خطة حكومية منتظرة لتفادي نقص القمح
شاهد في «اقتصاد بلس»: خطة حكومية منتظرة لتفادي نقص القمح...
الاتفاق على عقد ملتقى أصحاب الأعمال الليبي - التركي بإسطنبول خلال العام الجاري
الاتفاق على عقد ملتقى أصحاب الأعمال الليبي - التركي بإسطنبول......
الجزائر وتنزانيا ترفضان أي شكل من أشكال التدخل الأجنبي في ليبيا
الجزائر وتنزانيا ترفضان أي شكل من أشكال التدخل الأجنبي في ......
مقتل عنصر من «الردع» أثناء القبض على تاجر مخدرات بطرابلس
مقتل عنصر من «الردع» أثناء القبض على تاجر مخدرات بطرابلس...
باتيلي: بعض البنود المقترحة في قوانين الانتخابات قد تخلق صراعات سياسية
باتيلي: بعض البنود المقترحة في قوانين الانتخابات قد تخلق ......
المزيد