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المنقوش: تطابق وجهات النظر بين ليبيا وتشاد بشأن الوضع في النيجر

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 01 أغسطس 2023, 06:58 مساء
المنقوش: تطابق وجهات النظر بين ليبيا وتشاد بشأن الوضع في النيجر
المنقوش ونظيرها التشادي محمد صالح النظيف. (بوابة الوسط)
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أكدت وزيرة الخارجية في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة نجلاء المنقوش، «تطابق وجهات النظر» بين ليبيا وتشاد بشأن الوضع في النيجر الجارة للدولتين، مشيرة إلى رفض طرابلس وإنجامينا «للانقلاب أو تعطيل المسار الدستوري» في نيامي.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجرته المنقوش مع وزير الخارجية التشادي، محمد صالح النظيف، اليوم الثلاثاء، على ما أعلنت وزيرة الخارجية والتعاون الدولي عبر حسابها على منصة «إكس».

اتصال هاتفي بين المنقوش ووزير الخارجية التشادي
وقالت المنقوش: إنها أجرت «اتصالًا مع وزير خارجية تشاد محمد صالح النظيف، تطابقت خلاله مواقف بلدينا تجاه التطورات بالنيجر، ورفضنا للانقلاب أو تعطيل المسار الديمقراطي».

وأكدت الوزيرة لنظيرها التشادي «على أهمية تلافي انفلات الأوضاع الأمنية بالمنطقة»، مشيرة إلى أن نظيرها التشادي أطلعها من جهته على مسار مبادرة المجموعة الاقتصادية لغرب أفريقيا «إيكواس». فيما أعرب الطرفان عن رفضهما «تعطيل المسار الديمقرطي» في البلد الواقع على حدود ليبيا الجنوبية.

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يأتي ذلك فيما تشهد النيجر أزمة سياسية في ظل الصراع على الحكم، بعدما أقدم قادة عسكريون على عزل الرئيس محمد بازوم في إجراء قوبل بتنديد دولي وإقليمي واسع النطاق.

وتمتد الحدود الليبية مع النيجر على طول 342 كيلومترًا؛ حيث تتولى الكتيبة «634 مشاة» التابعة للقيادة العامة مهام تأمينها. وقد عززت الكتيبة انتشارها خاصة في النقاط الاستراتيجية، مثل منفذ التوم الحدودي، وفق ما ذكر مكتب العلاقات العامة والإعلام التابع لها.

قوة مشتركة لتأمين الحدود الجنوبية
وفي ظل تلك التوترات، أكد عضو المجلس الرئاسي عبدالله اللافي، اليوم الثلاثاء، ضروة الإسراع في تشكيل قوة مشتركة لحماية الحدود الجنوبية لبلاده، في ظل التطورات المتسارعة التي تشهدها دول جوار جنوب ليبيا.

واطلع اللافي خلال لقاء عقده اليوم مع رئيس الأركان العامة الفريق محمد الحداد، وآمر ركن حرس الحدود اللواء نوري شراطة، ومدير إدارة العمليات بالجيش الليبي اللواء عبدالفتاح البلوق، على الخطوات المتخذة أخيرًا لتأمين حدود البلاد.

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