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النيجر تعيد فتح حدودها مع 5 دول.. وفرنسا تستقبل 262 عائدا منها

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 02 أغسطس 2023, 07:31 صباحا
النيجر تعيد فتح حدودها مع 5 دول.. وفرنسا تستقبل 262 عائدا منها
قوات عسكرية في عاصمة النيجر نيامي، 1 أغسطس 2023، (الإنترنت)
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أعلن أحد العسكريين في النيجر فتح الحدود البرية والجوية للبلاد مع خمس دول حدودية، بعد نحو أسبوع على إغلاقها عقب انقلاب أطاح بالرئيس المنتخب محمد بازوم.

وقال عبر التليفزيون الوطني: «أعيد فتح الحدود البرية والجوية مع الجزائر وبوركينا فاسو وليبيا ومالي وتشاد بدءا من اليوم»، حسب وكالة «فرانس برس».

هبوط طائرة فرنسية في باريس تقل 262 عائدا من النيجر
هبطت أول طائرة فرنسية تقل 262 شخصا أجلوا من النيجر في مطار شارل ديغول ليل الثلاثاء - الأربعاء، وفق ما نقله مصدر في المطار إلى الوكالة الفرنسية.

إقلاع أول طائرة تقل فرنسيين من النيجر
بوركينا فاسو ومالي: أي تدخل عسكري في النيجر سيكون بمثابة إعلان حرب علينا
وزيرة الخارجية الفرنسية تنفي اتهامات الانقلابيين في النيجر حول تدخل عسكري

وقالت وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا إلى «فرانس برس» مساء الثلاثاء: «ثمة 262 شخصا على متن الطائرة، وهي من طراز «إيرباص إيه 330»، بينهم عشرات الأطفال»، موضحة: «جميع الركاب تقريبا مواطنون».

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