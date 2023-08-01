إخماد حريق بمحلات ملابس في عين زارة

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت هيئة السلامة الوطنية، اليوم الثلاثاء، السيطرة على حريق اندلع بمحلات للملابس في منطقة عين زارة بالقرب من النادي الدبلوماسي.

وشاركت في أعمال الإطفاء وإخماد النيران وتأمين المكان أقسام السلامة الوطنية في المنطقة الغربية، وهي: قسم عين زارة، وقسم طرابلس، وقسم أبوسليم، وقسم سوق الجمعة، وقسم تاجوراء.

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مساء السبت، أعلنت هيئة السلامة الوطنية السيطرة على حريق اندلع في فضلات أعشاب وعدد من الإطارات في وادي بن جبارة. وقالت الهيئة، في بيان، إنه جرت محاصرة الحريق، وتبريد المكان وتأمينه، تجنبا لانتشار النيران في المزارع الملاصقة للوادي.

رجال هيئة السلامة الوطنية يخمدون حريقا بمحلس ملابس في عين زارة، 1 أغسطس 2023. (هيئة السلامة الوطنية)

رجال هيئة السلامة الوطنية يخمدون حريقا بمحلس ملابس في عين زارة، 1 أغسطس 2023. (هيئة السلامة الوطنية)

رجال هيئة السلامة الوطنية يخمدون حريقا بمحلس ملابس في عين زارة، 1 أغسطس 2023. (هيئة السلامة الوطنية)