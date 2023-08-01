«الأرصاد» يعلن درجات الحرارة المتوقعة خلال أغسطس

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن المركز الوطني للأرصاد الجوية، اليوم الثلاثاء، توقعات درجات الحرارة خلال أغسطس الجاري.

وأظهرت التوقعات الصادرة عن المركز أن درجات الحرارة ستبقى في معدلاتها الفصلية خلال الشهر الجاري على غالبية المناطق الساحلية، إذ تتراوح بين 30 و34 درجة مئوية، مع رطوبة عالية نسبيا.

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في حين تبقى درجات الحرارة مرتفعة نسبيا على باقى مناطق ليبيا (الدواخل - الوسط - الجنوب)، حيث تتراوح بين 37 و43 درجة مئوية.

كما توقع المركز تسجيل درجات الحرارة ارتفاعا مع نهاية الأسبوع الجاري (يوم الجمعة) على المناطق الغربية، ثم تتراجع مع بداية الأسبوع المقبل، بحيث تكون أكثر اعتدالاً.