مديرية أمن طرابلس تحذر من خطر اندلاع حرائق جراء موجة الحر

القاهرة - بوابة الوسط

حذرت مديرية أمن طرابلس، اليوم الثلاثاء، من خطر اندلاع حرائق جراء تأثر العاصمة بموجة حر شديدة، تسببت في ارتفاع ملموس في درجات الحرارة، مناشدة المواطنين تجنب رمي أعقاب السجائر في الشارع، والامتناع عن إشعال النيران في المناطق المفتوحة.

وقالت المديرية في بيان: «تتأثر عاصمتنا في هذه الأيام بموجة حر شديدة، وارتفاع ملموس في درجات الحرارة، الأمر الذي يرفع خطر اندلاع حرائق، فالأجواء الحارة ووجود الأعشاب القابلة للاشتعال، وغيرها من الظروف، كلها أمور تشكّل ظروفا مواتية لاندلاع حرائق، وترفع احتمالية حدوثها».

وحضت المديرية المواطنين على عدم إشعال النار في مكبات النفايات، محذرة من أن ذلك «قد يؤدي إلى انتشار النيران لمساحات محيطة، ويخلّف أضرارا بيئية ومادية جسيمة، وقد يمس أيضا بالأرواح».

توصيات من مديريات أمن طرابلس

أوصت المديرية أيضا بعدم إلقاء أعقاب السجائر، وفحم «الأراجيل»، والكبريت المشتعل، أو أي مواد أخرى قابلة للاشتعال في المناطق المفتوحة والشوارع ومحيط المنازل، وغيرها.

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وأوصت باتباع توجيهات الأمان والسلامة داخل المنازل، وأهمها: فحص شبكة الكهرباء في المنزل، وعدم ترك المكيفات والأجهزة الكهربائية مشغلة دون رقابة، وتجنب ترك الأطفال وحدهم دون رقابة، والإبلاغ عن أية حريق أو حدث طارئ عبر الاتصال بغرفة السيطرة على الرقم المجاني «193».

استمرار تأثر ليبيا بالكتلة الساخنة

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية استمرار تأثر غالبية المناطق بالكتلة الهوائية الساخنة، حيث ستكون درجات الحرارة مرتفعة، وتتراوح بين 41 و47 درجة مئوية على مناطق غرب وجنوب ليبيا، وتصل إلى 48 درجة على العزيزية، وبين 33 و39 درجة على مناطق الشمال الشرقي.

وأظهرت نشرة الأرصاد الجوية، المنشورة على صفحة المركز اليوم الثلاثاء، تراجع درجات الحرارة بداية من مساء غد الأربعاء على بعض مناطق الشمال الغربي.