مع ارتفاع الحرارة.. تحذير من «الداخلية» للسائقين

القاهرة - بوابة الوسط

حذرت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، اليوم السبت، من خطورة ترك أربعة أشياء داخل السيارة في ظل ارتفاع درجات الحرارة التي تشهدها ليبيا حاليا.

وتشمل هذه الأشياء «الولاعات، والعطور، ومعطرات الجو، والمواد المعقمة»، وفق ما نشرته الوزارة عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

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ونبهت الوزارة كذلك إلى خطورة ترك الأجهزة الإلكترونية التي تؤثر عليها أشعة الشمس داخل السيارة محذرة من أنها قد «تعرضك لخطر انفجار بطارية كاميرا أو هاتف».