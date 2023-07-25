«الأرصاد»: درجة الحرارة 48 على العزيزية.. وتتراجع غدا بمناطق الشمال الغربي

القاهرة - بوابة الوسط

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية استمرار تأثر غالبية المناطق بالكتلة الهوائية الساخنة، حيث ستكون درجات الحرارة مرتفعة، وتتراوح بين 41 و47 درجة مئوية على مناطق غرب وجنوب ليبيا، وتصل إلى 48 درجة على العزيزية، وبين 33 و39 درجة على مناطق الشمال الشرقي.

وأظهرت نشرة الأرصاد الجوية، المنشورة على صفحة المركز اليوم الثلاثاء، تراجع درجات الحرارة بداية من مساء غد الأربعاء على بعض مناطق الشمال الغربي.

رأس اجدير حتى سرت - سهل الجفارة - جبل نفوسة

- حالة السماء: صافية.

- الرياح: جنوبية إلى جنوبية غربية، معتدلة السرعة، وتتحول مساء الغد إلى شمالية فشمالية شرقية على غالبية المناطق.

- درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 41 و47 درجة مئوية، وتصل على العزيزية إلى 48 درجة مئوية، وتسجل تراجعا، غدا، من رأس اجدير إلي الخمس، لتشمل غالبية المناطق الخميس.

الخليج - سهل بنغازي حتى امساعد

- حالة السماء: صافية، مع احتمال ظهور ضباب في أثناء الليل والصباح الباكر على ساحل الخليج.

- الرياح: شمالية غربية إلى شمالية، وسرعتها بين الخفيفة والمعتدلة، وتنشط بعد الظهر على بعض المناطق الساحلية.

- درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 33 و39 درجة مئوية.

الجفرة - سبها - غات - غدامس - الحمادة

- حالة السماء: صافية.

- الرياح: شمالية شرقية إلى شرقية على غالبية المناطق، بينما تكون جنوبية شرقية إلى متغيرة الاتجاه على غدامس والحمادة، معتدلة إلى خفيفة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 43 و46 درجة مئوية.