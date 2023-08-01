حالة الطقس في ليبيا (الثلاثاء 1 أغسطس 2023)

القاهرة - بوابة الوسط

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، اليوم الثلاثاء، أن تكون درجات الحرارة في معدلاتها الفصلية على معظم المناطق الساحلية، مع وجود رطوبة عالية.

وأظهرت نشرة الأحوال الجوية الصادرة عن المركز، بقاء درجات الحرارة مرتفعة نسبيًا على باقي مناطق البلاد.

رأس اجدير حتى سرت – سهل الجفارة – جبل نفوسة

السماء صافية إلى ظهور بعض السحب، والرياح شمالية غربية فشمالية شرقية إلى متغيرة الاتجاه، خفيفة إلى معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 31 و34 درجة مئوية على المناطق الساحلية، وبين 36 و40 درجة مئوية على الدواخل، وتسجل زيادة من يوم الخميس.

الخليج - سهل بنغازي حتى امساعد

السماء صافية إلى ظهور بعض السحب والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة ودرجات الحرارة القصوى تتراوح على معظم المناطق بين 30 و34 درجة مئوية.

الجفرة – سبها - غات - غدامس- الحمادة

السماء صافية والرياح شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 40 و45 درجة مئوية.