  • Alwasat News
Atwasat

حالة الطقس في ليبيا (الثلاثاء 1 أغسطس 2023)

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 01 أغسطس 2023, 09:16 صباحا
حالة الطقس في ليبيا (الثلاثاء 1 أغسطس 2023)
السماء صافية، (تعبيرية: بوابة الوسط)
alwasat radio

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، اليوم الثلاثاء، أن تكون درجات الحرارة في معدلاتها الفصلية على معظم المناطق الساحلية، مع وجود رطوبة عالية.

وأظهرت نشرة الأحوال الجوية الصادرة عن المركز، بقاء درجات الحرارة مرتفعة نسبيًا على باقي مناطق البلاد.

رأس اجدير حتى سرت – سهل الجفارة – جبل نفوسة
السماء صافية إلى ظهور بعض السحب، والرياح شمالية غربية فشمالية شرقية إلى متغيرة الاتجاه، خفيفة إلى معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 31 و34 درجة مئوية على المناطق الساحلية، وبين 36 و40 درجة مئوية على الدواخل، وتسجل زيادة من يوم الخميس.

الخليج - سهل بنغازي حتى امساعد
السماء صافية إلى ظهور بعض السحب والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة ودرجات الحرارة القصوى تتراوح على معظم المناطق بين 30 و34 درجة مئوية.

الجفرة – سبها - غات - غدامس- الحمادة
السماء صافية والرياح شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 40 و45 درجة مئوية.

الواحات - السرير- تازربو- الكفرة
السماء صافية والرياح شمالية فشمالية شرقية، خفيفة إلى معتدلة السرعة ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 38 و40 درجة مئوية وتسجل زيادة تدريجية من الغد.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

بوركينا فاسو ومالي: أي تدخل عسكري في النيجر سيكون بمثابة إعلان حرب علينا

بوركينا فاسو ومالي: أي تدخل عسكري في النيجر سيكون بمثابة إعلان حرب علينا
رسميا.. اتحاد جدة يضم البرازيلي فابينيو قادما من ليفربول

رسميا.. اتحاد جدة يضم البرازيلي فابينيو قادما من ليفربول
القبض على قاتل والدته في طرابلس

القبض على قاتل والدته في طرابلس
شاهد.. «في التسعين» يناقش خطاب الأوليمبية و«ميركاتو دورينا» ومتابعة للأهلي طرابلس

شاهد.. «في التسعين» يناقش خطاب الأوليمبية و«ميركاتو دورينا» ومتابعة للأهلي ...
الحصادي يتحدى الصعاب ويتعادل مع بطل أوروبا في ثاني جولات كأس العالم للشطرنج

الحصادي يتحدى الصعاب ويتعادل مع بطل أوروبا في ثاني جولات كأس العالم للشطرنج
كاريكاتير حليم - 100 يوم على الحرب في السودان!

كاريكاتير حليم - 100 يوم على الحرب في السودان!
المقطورات.. اتجاه متزايد وسط أزمة الإسكان في ولاية كاليفورنيا

المقطورات.. اتجاه متزايد وسط أزمة الإسكان في ولاية كاليفورنيا
قبل ساعات من انتهاء المهلة.. برشلونة يقفز على علاقة ريال مدريد بـ«مبابي».. وتشيلسي يدخل المزاد بعد ليفربول

قبل ساعات من انتهاء المهلة.. برشلونة يقفز على علاقة ريال مدريد بـ«مبابي».. ...
ملف بطلان انتخاب اتحاد الكرة على مائدة مناقشات الجويفي والزروق.. والرياضة: نبحث حلول وفق القوانين

ملف بطلان انتخاب اتحاد الكرة على مائدة مناقشات الجويفي والزروق.. والرياضة: نبحث ...
شاهد في «وسط الخبر»: الأزمة الليبية.. بين تصعيد باتيلي وحشود الجويلي ومناورات الدبيبة

شاهد في «وسط الخبر»: الأزمة الليبية.. بين تصعيد باتيلي وحشود الجويلي ومناورات ...
بيت إسكندر يعلن الفائزين بجائزته في نسختها الرابعة

بيت إسكندر يعلن الفائزين بجائزته في نسختها الرابعة
طوارق الصحراء الجزائرية يحتفلون بمهرجان السبيبة التقليدي (فيديو)

طوارق الصحراء الجزائرية يحتفلون بمهرجان السبيبة التقليدي (فيديو)
زيلينسكي: الحرب تصل روسيا ومراكزها الرمزية

زيلينسكي: الحرب تصل روسيا ومراكزها الرمزية
باتيلي: من يريدون ترتيبات وحكومات انتقالية جديدة يرغبون في تقاسم «الكعكة» فقط

باتيلي: من يريدون ترتيبات وحكومات انتقالية جديدة يرغبون في تقاسم «الكعكة» فقط
ليفربول يظهر على «رادار» مبابي بـ«الإعارة» وسط ترقب لموقف ريال مدريد وانتظار الهلال

ليفربول يظهر على «رادار» مبابي بـ«الإعارة» وسط ترقب لموقف ريال مدريد وانتظار ...
شاهد.. سيطرة ليبية على بطولة شمال أفريقيا للكاراتيه قبل الختام بساعات (صور)

شاهد.. سيطرة ليبية على بطولة شمال أفريقيا للكاراتيه قبل الختام بساعات (صور)
بالفيديو: رقصة شارع رياضية تخفف صدمة الشيخوخة في الصين

بالفيديو: رقصة شارع رياضية تخفف صدمة الشيخوخة في الصين
«نسخة إلى الرأي العام»: القبيلة: وعاء إجتماعي أم درع حقوقي يواجه الدولة؟

«نسخة إلى الرأي العام»: القبيلة: وعاء إجتماعي أم درع حقوقي يواجه الدولة؟
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
الحويج يصدر قرارا بشأن تنظيم استيراد السلع
الحويج يصدر قرارا بشأن تنظيم استيراد السلع
صيانة كابل معطوب في مصراتة
صيانة كابل معطوب في مصراتة
«الأرصاد»: البحر خفيف الموج.. والرؤية جيدة
«الأرصاد»: البحر خفيف الموج.. والرؤية جيدة
استقرار أسعار العملات الدولية في السوق الرسمية
استقرار أسعار العملات الدولية في السوق الرسمية
العثور على جثتين مجهولتين قرب الحدود مع تونس
العثور على جثتين مجهولتين قرب الحدود مع تونس
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
الأرصاد تعلن موعد تراجع موجة الحر في ليبيا
الأرصاد تعلن موعد تراجع موجة الحر في ليبيا...
حكومة الوحدة الوطنية تعلن موعد بدء العام الدراسي الجديد
حكومة الوحدة الوطنية تعلن موعد بدء العام الدراسي الجديد...
الدبيبة: نعتزم فتح الباب لتعيينات جديدة في صفوف المعلمين
الدبيبة: نعتزم فتح الباب لتعيينات جديدة في صفوف المعلمين...
ضبط «تاكسي» بعد 72 ساعة من التبليغ عنه في طرابلس
ضبط «تاكسي» بعد 72 ساعة من التبليغ عنه في طرابلس...
«هينلي آند بارتنرز»: جواز السفر الليبي يتيح لحامله السفر دون «فيزا» إلى 41 دولة
«هينلي آند بارتنرز»: جواز السفر الليبي يتيح لحامله السفر دون......
المزيد
حكومة حماد تحذر من استخدام 3 أدوية مغشوشة
حكومة حماد تحذر من استخدام 3 أدوية مغشوشة...
«التعليم»: صرف الموازنة التشغيلية للمراقبات خلال الأسبوع الجاري
«التعليم»: صرف الموازنة التشغيلية للمراقبات خلال الأسبوع ......
مراعاة المناخ وظروف أولياء الأمور.. تعليمات بشأن العام الدراسي الجديد
مراعاة المناخ وظروف أولياء الأمور.. تعليمات بشأن العام ......
العثور على جثتين مجهولتين قرب الحدود مع تونس
العثور على جثتين مجهولتين قرب الحدود مع تونس...
استقرار أسعار العملات الدولية في السوق الرسمية
استقرار أسعار العملات الدولية في السوق الرسمية...
المزيد