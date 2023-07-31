شاهد في «وسط الخبر»: الأزمة الليبية.. بين تصعيد باتيلي وحشود الجويلي ومناورات الدبيبة

القاهرة - بوابة الوسط

سلط برنامج «وسط الخبر» على قناة «الوسط» (WTV)، اليوم الأحد، الضوء على التطورات المتسارعة في المشهد الليبي، بالتزامن مع موقف المبعوث الأممي عبدالله باتيلي تجاه ترتيبات يجريها مجلسا النواب والأعلى للدولة لخارطة طريق جديدة، في ظل تحشيدات عسكرية بدأت ملامحها في المنطقة الغربية يُعتقد أنها تابعة للواء أسامة الجويلي، مع توقعات بأن رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة بدأ يستشعر خطر حكومة جديدة يجرى الترتيب لفرضها كإحدى خطوات مرحلة انتقالية أخرى تقود لإجراء الانتخابات.

وأشار البرنامج إلى حدوث توترات عسكرية في غرب طرابلس، ومشاهد لتحشيدات عسكرية في منطقة ورشفانة، مع تمركز قوات عسكرية تابعة للواء أسامة الجويلي، وإقفال طريق العزيزية بالسواتر الترابية، وسماع شهود عيان أصوات رصاص متقطع، فهل لا تزال المجموعات المسلحة والحشود تملك دورًا فعَّالاً في الأزمة الليبية ومتغيراتها بحسب التوازنات القائمة؟

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في ظل هذه الملفات المتداخلة، يرى بعض المتابعين للمشهد أن التحشيدات العسكرية بمداخل مدن المنطقة الغربية جاءت بتعليمات من الدبيبة لتأمين انتقاله ووزراء حكومته لعقد اجتماع الثلاثاء المقبل في غدامس، بينما يقول آخرون إن قوات تابعة للواء الجويلي ستمنع الدبيبة من العبور، ما يشير إلى احتمالية حدوث صدامات.

وحول تداعيات هذه الخطوات على ليبيا، فتح البرنامج نقاشًا مع كل من: المحلل السياسي تراد شريف، والكاتب والمحلل السياسي إدريس احميد، وأستاذة العلوم السياسية وخبيرة الشؤون الأفريقية د.هبة البشبيشي.

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