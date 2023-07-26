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شاهد في «وسط الخبر»: لماذا لا يهتم الدبيبة بمحاولات الإطاحة به؟

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 26 يوليو 2023, 11:35 مساء
شاهد في «وسط الخبر»: لماذا لا يهتم الدبيبة بمحاولات الإطاحة به؟
برنامج «وسط الخبر» على قناة «الوسط» (WTV)، الأربعاء 26 يوليو 2023
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سلط برنامج «وسط الخبر» على قناة «الوسط» (WTV)، اليوم الأربعاء، الضوء على صمت رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة أمام محاولات الإطاحة به، في إطار الترتيبات التي أقرها مجلس النواب لفترة انتقالية أخرى تسبق إجراء الانتخابات العامة، تقتضي تشكيل حكومة جديدة موحدة، عِوضًا عن الحكومتين المتنازعتين على السلطة التنفيذية حاليًا.

وأمس الثلاثاء اعتمد مجلس النواب، خلال جلسته في مقره بمدينة بنغازي، خارطة الطريق المنبثقة عن لجنة «6+6» المشكلة من البرلمان والمجلس الأعلى للدولة، تتضمن تشكيل حكومة جديدة، تمنح الثقة على أساس برنامجها متضمنًا طريقة عملها، على أن تحدد شروط اختيار رئيس الوزارء وتنتهي ولاية حكومته في المدة المحددة، وتكون حكومة مصغرة يختارها رئيس الوزارء مع مراعاة المناطق الجغرافية، يجري تزكية رئيسها من عدد من مجلس النواب ومجلس الدولة.

- «النواب» يعتمد خارطة الطريق المنبثقة عن «6+6»

ورغم تواتر الأنباء الواردة من لجنة «6+6» بشأن نية تعيين حكومة جديدة، منذ اجتماعات بوزنيقة المغربية، لكن رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة تجاهل التعليق على هذه الرغبة، منذ رفض تسليم السلطة للحكومة التي شكلها مجلس النواب برئاسة فتحي باشاغا سابقًا.

وحول هذا الملف فتح البرنامج نقاشًا مع كل من: الباحث السياسي محمد يوسف درميش، والمتابع للشأن العام فرج فركاش، والكاتب الصحفي سالم أبو خزام.

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