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«النواب» يعتمد خارطة الطريق المنبثقة عن «6+6»

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 25 يوليو 2023, 02:29 مساء
«النواب» يعتمد خارطة الطريق المنبثقة عن «6+6»
جلسة مجلس النواب في بنغازي، الثلاثاء 25 يوليو 2023. (صورة من بث مباشر)
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اعتمد مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، خلال جلسته في مقره بمدينة بنغازي، خارطة الطريق المنبثقة عن لجنة «6+6» المشكلة من البرلمان والمجلس الأعلى للدولة.

وقال رئيس مجلس النواب، المستشار عقيلة صالح: «تقرر اعتماد خارطة الطريق، مع ملاحظة أن مجلس النواب هو صاحب الاختصاص الأصيل في منح الثقة للحكومة دون غيره». وأضاف: «تعطى الثقة للحكومة على أساس برنامجها، متضمنا طريقة عملها».

نص القرار كما تلاه رئيس مجلس النواب 
- تقرر اعتماد خارطة الطريق مع ملاحظة أن مجلس النواب هو صاحب الاختصاص الأصيل في منح الثقة للحكومة دون غيره.
- تعطى الثقة للحكومة على أساس برنامجها متضمنا طريقة عملها.
- تحدد شروط اختيار رئيس الوزارء وتنتهي ولاية حكومته في المدة المحددة.
- تكون حكومة مصغرة يختارها رئيس الوزارء مع مراعاة المناطق الجغرافية.
- تزكية زئيس الوزارء من عدد من مجلس النواب ومجلس الدولة.
- تحال هذه الملاحظات إلى لجنة 6+6 لمحاولة تقريب وجهات النظر وإعادتها إلى مجلس النواب حتى يتم الاعتماد النهائي

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