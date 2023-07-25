«النواب» يعتمد خارطة الطريق المنبثقة عن «6+6»

القاهرة - بوابة الوسط

اعتمد مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، خلال جلسته في مقره بمدينة بنغازي، خارطة الطريق المنبثقة عن لجنة «6+6» المشكلة من البرلمان والمجلس الأعلى للدولة.

وقال رئيس مجلس النواب، المستشار عقيلة صالح: «تقرر اعتماد خارطة الطريق، مع ملاحظة أن مجلس النواب هو صاحب الاختصاص الأصيل في منح الثقة للحكومة دون غيره». وأضاف: «تعطى الثقة للحكومة على أساس برنامجها، متضمنا طريقة عملها».