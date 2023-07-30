المنقوش تتسلم نسخة من أوراق اعتماد السفير الهولندي الجديد

القاهرة - بوابة الوسط

تسلمت وزيرة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، نجلاء المنقوش، صباح اليوم الأحد في مكتبها، نسخة من أوراق السفير الهولندي الجديد لدى ليبيا جوست كلارينبيك، متمنية له التوفيق في أداء مهامه، حسب بيان «الخارجية».

وعبرت نجلاء عن تطلع دولة ليبيا لمواصلة استمرار العمل المشترك على تطوير العلاقات الثنائية مع مملكة هولندا في المرحلة القادمة بمختلف المجالات، بما يخدم المصالح المشتركة بين البلدين.

- أميركا تؤكد اتساق موقفها مع ليبيا بشأن الأوضاع في النيجر

- المنقوش تستعرض مع وزير الخارجية التركي جهود دعم استقرار ليبيا

ماذا قال السفير الهولندي؟

بدوره، نقل السفير تحيات الخارجية الهولندية للوزيرة. كما عبر عن شكره على حفاوة الاستقبال التي حظي بها، مؤكداً بذل كل الجهود، لتعزيز العلاقات والتعاون بين البلدين، ودعم الجهود الساعية لإحلال الاستقرار والسلام في ليبيا.

المنقوش خلال مراسم تسلم نسخة من أوراق السفير الهولندي الجديد صباح اليوم الأحد، 30 يوليو 2023. (وزارة الخارجية)