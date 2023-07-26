المنقوش تستعرض مع وزير الخارجية التركي جهود دعم استقرار ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط

استعرضت وزيرة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة نجلاء المنقوش، مع نظيرها التركي هاكان فيدان، جهود دعم استقرار ليبيا، وذلك في أول لقاء رسمي بينهما منذ تكليف الأخير بقيادة الدبلوماسية التركية، بحسب وزارة الخارجية الليبية.

ووصلت المنقوش في وقت سابق اليوم الأربعاء، إلى أنقرة قادمة من طهران عقب زيارتها الأولى إلى إيران واجتماعها مع وزير الخارجية حسين أمير عبداللهيان، الذي اتفقت معه على تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين.

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وقالت وزارة الخارجية والتعاون الدولي عبر صفحتها على «فيسبوك» أن لقاء المنقوش وفيدان جرى خلاله «استعراض العلاقات الأخوية الوطيدة بين البلدين والشعبين الشقيقين، وأوجه التعاون المشترك وسبل تعزيزها فى شتى المجالات، بالإضافة إلى مناقشة تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية والجهود المبذولة بشأنها، وجهود دعم استقرار ليبيا».

وأمس الثلاثاء، قالت وزارة الخارجية التركية في بيان، إن المنقوش ستبحث مع نظيرها هاكان فيدان، «العلاقات الثنائية فضلًا عن التطورات في ليبيا والمستجدات على الساحة الإقليمية»، وفق وكالة الأنباء التركية «الأناضول».

لقاء المنقوش وفيدان في أنقرة، الأربعاء 26 يوليو 2023. (الخارجية التركية)

لقاء المنقوش وفيدان في أنقرة، الأربعاء 26 يوليو 2023. (الخارجية التركية)

لقاء المنقوش وفيدان في أنقرة، الأربعاء 26 يوليو 2023. (الخارجية التركية)