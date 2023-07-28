بالصور.. مشاهد صادمة في مخبز بوادي الشاطئ

القاهرة - بوابة الوسط

رصد مركز الرقابة على الأغذية والأدوية مشاهد صادمة في أحد المخابز بمنطقة وادي الشاطئ.

وقال المركز في منشور عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إن مفتشيه رصدوا أثناء جولة تفتيشية ضبطية بالقرضة، استهدفت عدداً من المخابز بالبلدية، سوء حالة النظافة وعدم صلاحية غرف تخمير العجين.

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استخدام المحسن للعجين

ومن بين المخالفات الأخرى التي جرى رصدها، استخدام المحسن للعجين، وعدم وجود شهادات صحية وبعضها منتهية الصلاحية، وعدم الالتزام بالزي الخاص بالمخابز خاصة لمحضّري العجين. وجرى توجيه إنذارات للمخبز المخالف بتفادي المخالفات المذكورة والصيانة، مع إعداد تقرير مفصل وإحالته إلى الجهات المختصة.

إحدى المخالفات في مخبز بوادي الشاطئ، 28 يوليو 2023. (مركز الرقابة على الأغذية والأدوية)

إحدى المخالفات في مخبز بوادي الشاطئ، 28 يوليو 2023. (مركز الرقابة على الأغذية والأدوية)

إحدى المخالفات في مخبز بوادي الشاطئ، 28 يوليو 2023. (مركز الرقابة على الأغذية والأدوية)

إحدى المخالفات في مخبز بوادي الشاطئ، 28 يوليو 2023. (مركز الرقابة على الأغذية والأدوية)

إحدى المخالفات في مخبز بوادي الشاطئ، 28 يوليو 2023. (مركز الرقابة على الأغذية والأدوية)