بالصور..إغلاق مخبز مخالف للاشتراطات الصحية في يفرن

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن مركز الرقابة على الأغذية والأدوية قفل مخبز في يفرن وإعطاء إنذار لآخر نظرا لعدم مطابقتهما الاشتراطات الصحية.

زيارة ميدانية إستهدفت المخابز في يفرن

وأشار المركز في بيان إلى أن مفتشي مركز الرقابة على الأغذية و الأدوية مكتب يفرن أجروا زيارة ميدانية إستهدفت المخابز بإلمدينة لمتابعة مدى مطابقتها للمواصفات الليبية والاشتراطات الصحية، بالتعاون مع جهاز الحرس البلدي.

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ونوه مركز الرقابة على الأغذية و الأدوية إلى أن أعضاء الحرس البلدي اتخذوا الإجراءات الضبطية والقانونية اللازمة، كما جرى توجيه إخطارات إدارية بالمخالفات الفنية لأصحاب الأنشطة.

مخالفة في مخبز في يفرن، (مركز الرقابة على الأغذية والأدوية)

مخالفة في مخبز في يفرن، (مركز الرقابة على الأغذية والأدوية)

مخالفة في مخبز في يفرن، (مركز الرقابة على الأغذية والأدوية)

مخالفة في مخبز في يفرن، (مركز الرقابة على الأغذية والأدوية)