بعد ثبوت وجود «برومات البوتاسيوم».. إقفال مصنع دقيق ومخبزين في صرمان

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن المركز الإعلامي للمجلس البلدي صرمان، مساء الأربعاء، إقفال مصنع للدقيق ومخبزين في البلدية بناءً على أمر من النيابة العامة، وذلك بعد ثبوت وجود مادة «برومات البوتاسيوم» في عينات دقيق أُخذت من تلك الأماكن للتحليل لدى معامل خارج البلاد.

وأوضح المركز الإعلامي للبلدية عبر صفحته على «فيسبوك» أن النيابة العامة أمرت بإقفال كل من «مصنع دقيق صرمان» و«مخبز جوهرة صرمان» و«مخبز شنابو المقابل لمبنى البلدية القديم»، إضافة إلى «إحالة أصحابها إلى الجهات الضبطية».

- الصور: تأكد وجود «برومات البوتاسيوم» في 27 موقعا بأنحاء ليبيا

اكتشاف «برومات البوتاسيوم» في 27 موقعا في ليبيا

ويوم الإثنين، قال النائب العام الصديق الصور، إن نتائج تحاليل «برومات البوتاسيوم» التي أجريت في ألمانيا، أظهرت وجود المادة في 27 موقعا مختلفا في ليبيا، بحسب تصريحات نقلتها قناة «ليبيا الأحرار».

وأكد الصور قوله إن «برومات البوتاسيوم» رصدت في مصانع للدقيق ومخابز لصنع الخبز والحلويات، وعثر عليها في عينات أخذت من مدن صبراتة وصرمان والمرج ودرنة وطبرق والخمس وزليتن وقصر خيار وطرابلس، لافتا إلى أنه سيجرى قفل كل المصانع والمخابز التي وجدت فيها المادة ومواجهة القائمين عليها بالاتهام.