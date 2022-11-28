الصور: تأكد وجود «برومات البوتاسيوم» في 27 موقعا بأنحاء ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط

قال النائب العام الصديق الصور، اليوم الإثنين، إن نتائج تحاليل «برومات البوتاسيوم» التي أجريت في ألمانيا، أظهرت وجود المادة في 27 موقعًا مختلفًا في ليبيا، بحسب ما أفادت قناة «ليبيا الأحرار».

ونقلت القناة عن الصور قوله إن «برومات البوتاسيوم» رصدت في مصانع للدقيق ومخابز لصنع الخبز والحلويات، وعثر عليها في عينات أخذت من مدن صبراتة وصرمان والمرج ودرنة وطبرق والخمس وزليتن وقصر خيار وطرابلس، لافتا إلى أنه سيجرى قفل كل المصانع والمخابز التي وجدت فيها المادة ومواجهة القائمين عليها بالاتهام.

- الصور: إرسال عينات من الخبز إلى ألمانيا للتأكد من خلوها من «برومات البوتاسيوم»

وفي 17 أغسطس، أعلن الصديق الصور إرسال عينات من الخبز والدقيق من المخابز إلى معمل في ألمانيا لفحصها والتأكد من خلوها من مادة «برومات البوتاسيوم».

وقال النائب العام، وقتها، إن العينات جرى سحبها من كل مصانع الدقيق والمخابز ومحال الحلويات والمخبوزات والتي وصلت إلى 601 عينة من كل أنحاء ليبيا: طبرق والمرج والبيضاء وبنغازي وسبها وأقصى سبها والجفرة وطرابلس وغرب طرابلس ومناطق الوسط.