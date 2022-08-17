الصور: إرسال عينات من الخبز إلى ألمانيا للتأكد من خلوها من «برومات البوتاسيوم»

القاهرة - بوابة الوسط

كشف النائب العام الصديق الصور، اليوم الأربعاء، إرسال عينات من الخبز والدقيق من المخابز إلى معمل في ألمانيا لفحصها والتأكد من خلوها من مادة «برومات البوتاسيوم»، مشيرًا إلى إعلان نتائج الفحص فور ورودها.

وقال الصور خلال مؤتمر صحفي: «جرى إرسال العينات إلى معمل يورو فينيس في ألمانيا»، وأضاف: «لدى وصول النتائج سنعلن عنها فورًا للرأي العام فضلًا عن اتخاذ الإجراءات اللازمة التي يتطلبها التحقيق».

وحسب النائب العام، فقد جرى سحب عينات من كل مصانع الدقيق والمخابز ومحال الحلويات والمخبوزات، لافتا إلى تجميع 601 عينة من كل أنحاء ليبيا: طبرق، المرج، البيضاء، بنغازي، سبها، أقصى سبها، الجفرة، طرابلس، غرب طرابلس، ومناطق الوسط.

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ومن ثم فقد أحيلت هذه العينات إلى بيت خبرة دولي لديه شهادة «أيزو» الغذائي، ونقلت بطائرة خاصة بالتعاون مع شركة الاستثمارات الخارجية إلى معمل دولي في ألمانيا لديه شهادات معتمدة، حسب الصور، الذي تحدث عن التعاون كذلك مع معهد البحوث النفطية، لافتًا إلى امتلاك المعهد الأجهزة والإمكانات والخبراء لإجراء الفحوص، فضلا عن وجود عينة مرجعية لدى النائب العام في حال الخلاف.

الصور: الكشف على كل مكونات الخبز

وقال الصور: «نحن طلبنا الكشف على كل مكونات الخبز وليس مسألة برومات البوتاسيوم فقط، لأن الخبز يصل إلى كل بيت ويجب التأكد من خلوه من أي مواد ضارة من شأنها الضرر بصحة المواطن»، موضحا فتح تحقيقات بشأن دخول كثير البضائع دون مرورها على الرقابة الصحية أو مرورها والإفراج عنها بطرق غير شرعية.

وشدد الصور على أنه «لا تهاون فيما يخص صحة المواطن ولا السلامة والأمن الغذائي»، وقال: «التحقيقات تطول في القضايا نتيجة أسباب تتعلق بالتنفيذ والاستيفاء ولكن ليس لدينا قضايا تحفظ أو تهمل، ولدينا قسم تفتيش قضائي يفتش على النيابات ونحقق معهم عند الخطأ».