بالصور: مياه ملوثة بمكان تحضير العجين في أحد مخابز أبوسليم

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن مركز الرقابة على الأغذية والأدوية ضبط واقعة تسريب من الصرف الصحي في مكان تحضير العجين بأحد مخابز بلدية أبوسليم بالعاصمة طرابلس، واصفا ذلك بأنه «كارثة في حق المواطن».

وقال المركز في بيان اليوم الإثنين إن مفتشيه أجروا جولة تفتيشية داخل بلدية أبوسليم برفقة الحرس البلدي للتأكد من مدى مطابقتهم للمواصفات الليبية، ولاحظ المفتشون خلال تفتيش المركز «وجود رطوبة، وقاطر مياه صرف صحي من دورة المياه في مكان تحضير العجين». كما أشار المركز إلى أن دورة المياه تحتاج إلى صيانة.

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إجراءات قانونية بحق المخبز

ولفت البيان إلى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة من قبل فرع الحرس البلدي، لكنه لم يحدد طبيعة هذه الإجراءات.

من عمليات التفتيش على مخبز في بلدية أبوسليم، 23 يناير 2023. (مركز الرقابة على الأغذية والأدوية)

من عمليات التفتيش على مخبز في بلدية أبوسليم، 23 يناير 2023. (مركز الرقابة على الأغذية والأدوية)