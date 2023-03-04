الحرس البلدي يغلق مخبزا في الأصابعة

القاهرة - بوابة الوسط

أغلق جهاز الحرس البلدي فرع الأصابعة مخبزا بالشمع الأحمر، لعدم توافر الاشتراطات الصحية داخل المخابز وسوء نظافة معدات المخبز، والطواجين الغير المتآكلة.

دوريات الحرس البلدي

ونفذت الدوريات التابعة للجهاز حملة تفتيشية شملت المخابز ومحلات المواد الغذائية، جرى خلالها ضبط العديد من المخالفات، واتخذت خلال الحملة الإجراءات القانونية اللازمة، وفق وكالة الأنباء الليبية (وال).

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وجرى التفتيش على صلاحية المواد الغذائية في المحلات، والاطلاع على صلاحية الشهادات الصحية للعمالة.