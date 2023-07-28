شاهد في «وسط الخبر»: لماذا تقلق ليبيا من انقلاب النيجر؟

القاهرة - بوابة الوسط

سلط برنامج «وسط الخبر» على قناة «الوسط» (WTV)، اليوم الخميس، الضوء على تداعيات الأحداث المتسارعة في النيجر، على خلفية احتجاز الحرس الرئاسي للرئيس محمد محمد بازوم، وانضمام الجيش لتلك الخطوة، التي تعتبر انقلابًا على النظام الحاكم، هو ما لقي إدانات دولية وإقليمية واسعة.

وأمس الأربعاء، ندد عضو المجلس الرئاسي موسى الكوني، بـ«محاولة استقرار النيجر»، معتبرًا أن جرَّ البلد لأتون صراع من شأنه أن «يمزق استقرار كامل المنطقة». كما دعا رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة إلى «وضع حد فوري لهذه التحركات العسكرية»، التي قال إنها «تقوّض أمن المنطقة واستقرارها، وتشكل مصدر قلق لجميع البلدان المجاورة والمجتمع الدولي ككل».

- الدبيبة يعبر عن قلقه إزاء أحداث النيجر

- الكوني يندد بمحاولة زعزعة استقرار النيجر

وأعلن عسكريين عبر التلفزيون الوطني أنهم أطاحوا بالرئيس المنتخب ديموقراطياً في العام 2021 محمد بازوم، لتكون النيجر ثالث دولة في منطقة الساحل تشهد انقلاباً منذ العام 2020 بعد مالي وبوركينا فاسو.

ومع هذه التطورات المتسارعة، اعتبر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، أن الانقلاب في النيجر مثال جديد على «المنحى المقلق» الذي تتخذه منطقة الساحل التي شهدت العديد من «التغييرات غير الدستورية» لحكومات دول متأثرة بالأساس بـ«تطرف عنيف».

وحول تداعيات هذه الخطوات على ليبيا، فتح البرنامج نقاشًا مع كل من: المحلل السياسي تراد شريف، والكاتب والمحلل السياسي إدريس احميد، وأستاذة العلوم السياسية وخبيرة الشؤون الأفريقية د.هبة البشبيشي.

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