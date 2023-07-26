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الكوني يندد بمحاولة زعزعة استقرار النيجر

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 26 يوليو 2023, 10:08 مساء
الكوني يندد بمحاولة زعزعة استقرار النيجر
لقاء سابق بين عضو المجلس الرئاسي موسى الكوني ورئيس النيجر محمد بازوم (أرشيفية: الإنترنت)
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ندد عضو المجلس الرئاسي موسى الكوني، اليوم الأربعاء، بـ«محاولة استقرار النيجر»، وهو البلد «الجار والشقيق»، معتبرًا أن جرَّ البلد لأتون صراع من شأنه أن «يمزق استقرار كامل المنطقة»، وذلك تعليقًا على محاولة وصفت بأنها «انقلاب» على الرئيس محمد بازوم.

وقال الكوني، في تغريدة عبر حسابه على «تويتر»، إن النيجر «كان قد خط مسارًا استثنائيًا للديمقراطية، جمع بجلال فسيفساء الشعب حوله». وتابع: «نُحيي انتفاضة هؤلاء اليوم ضد الانقلاب، وانتصارهم لمخرجات صندوق الاقتراع. ونؤكد على إننا وأفريقيا، معهم».

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تنديد دولي باحتجاز رئيس النيجر محمد بازوم
واحتُجز الحرس الرئاسي رئيس النيجر محمد بازوم في نيامي، اليوم الأربعاء، بعد فشل المحادثات، وفق ما أفاد مصدر مقرب من الرئاسة.

وقال المصدر، الذي فضل عدم الكشف عن هويته، إنه «عقب المحادثات، رفض الحرس الرئاسي الإفراج عن الرئيس، ومنحه الجيش مهلة»، وذلك بسبب حالة استياء لدى أفراد من الحرس الرئاسي الذين منعوا الوصول إلى مقر الرئاسة في نيامي.

في الأثناء، طالبت الولايات المتحدة، بإطلاق سراح رئيس النيجر. كما أبدت فرنسا «إدانتها الشديدة لأي محاولة لتولي الحكم بالقوة» في النيجر، حليفتها الرئيسية في منطقة الساحل.

ودان الاتحاد الأوروبي، في وقت سابق، الأربعاء، على لسان مسؤول السياسة الخارجية «أي محاولة لزعزعة الديمقراطية وتهديد الاستقرار في النيجر».

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