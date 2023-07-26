الدبيبة يعبر عن قلقه إزاء أحداث النيجر

القاهرة - بوابة الوسط

أعرب رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة، اليوم الأربعاء، عن قلقه الشديد إزاء الأخبار الواردة من النيجر، والتي من شأنها أن تهدد استقرار البلد الجارة.

وأكد الدبيبة، في منشور عبر صفحته على «فيسبوك»، «التمسك بمبادئ الاتحاد الأفريقي الرافضة للتغييرات غير الدستورية للحكومات»، قائلاً: «نضم صوتنا إلى الاتحاد الأفريقي والمجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) في دعوتهما لعودة الاستقرار واستعادة وحدة المؤسسات الديمقراطية النيجرية».

ودعا أيضًا إلى «وضع حد فوري لهذه التحركات العسكرية»، التي قال إنها «تقوّض أمن المنطقة واستقرارها، وتشكل مصدر قلق لجميع البلدان المجاورة والمجتمع الدولي ككل».

- الكوني يندد بمحاولة زعزعة استقرار النيجر

الكوني يندد بـ«محاولة استقرار النيجر»

وفي وقت سابق اليوم، ندد عضو المجلس الرئاسي موسى الكوني، بـ«محاولة استقرار النيجر»، وهو البلد «الجار والشقيق»، معتبرًا أن جرَّ البلد لأتون صراع من شأنه أن «يمزق استقرار كامل المنطقة».

واحتجز الحرس الرئاسي رئيس النيجر محمد بازوم في نيامي، اليوم الأربعاء، بعد فشل المحادثات، وفق ما أفاد مصدر مقرب من الرئاسة.

وقال المصدر، الذي فضل عدم الكشف عن هويته، إنه «عقب المحادثات، رفض الحرس الرئاسي الإفراج عن الرئيس، ومنحه الجيش مهلة»، وذلك بسبب حالة استياء لدى أفراد من الحرس الرئاسي الذين منعوا الوصول إلى مقر الرئاسة في نيامي.