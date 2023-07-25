مساعي إجراء الانتخابات محور محادثات عقيلة مع السفير الإيطالي

القاهرة - بوابة الوسط

بحث رئيس مجلس النواب، المستشار عقيلة صالح، مساء الإثنين، مع سفير إيطاليا لدى ليبيا، جانلوكا ألبيريني، والوفد المُرافق له، «مستجدات الأوضاع في ليبيا، والمساعي المبذولة لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، لإنهاء الأزمة الليبية».

جاء ذلك خلال لقاء عقد في مقر إقامة عقيلة بمدينة بنغازي، وتطرق إلى دور مجلس النواب في «اعتماد خارطة طريق، للوصول إلى الانتخابات»، وفق بيان صادر، اليوم الثلاثاء، عن الناطق باسم مجلس النواب، عبدالله بليحق.

وأشار البيان إلى تأكيد عقيلة «دعمه الكامل ومجلس النواب الوصول إلى تحقيق إرادة الليبيين بإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية من خلال العمل على اعتماد خارطة طريق للمرحلة المُقبلة، ومن خلال العمل على ما توصلت إليه لجنة 6+6، وتحقيق توافق حول القوانين الانتخابية».

وشدد رئيس مجلس النواب كذلك على ضرورة «وجود حكومة موحدة في البلاد مهمتها الرئيسية هي إجراء انتخابات حرة ونزيهة».

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مخرجات لقاء عقيلة مع باتيلي والسفيرة البريطانية

قال الناطق باسم مجلس النواب، عبدالله بليحق، إن رئيس المجلس المستشار عقيلة صالح ناقش مع المبعوث الأممي عبدالله باتيلي «خارطة الطريق للمرحلة المقبلة، ومخرجات لجنة إعداد القوانين الانتخابية 6+6، وتشكيل حكومة موحدة في أنحاء البلاد كافة».

وأكد عقيلة صالح «مضي مجلس النواب قدما في إنجاز خارطة طريق جديدة للمرحلة المقبلة، والنظر في مخرجات لجنة 6+6 من أجل الوصول إلى توافق حول القوانين الانتخابية، بهدف الوصول إلى إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في أقرب الآجال»، وفق بيان صادر عن بليحق.

ومع السفير البريطانية كارولين هورندال، ناقش عقيلة مستجدات الأوضاع السياسية في ليبيا، وسبل الوصول إلى إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية من خلال خارطة طريق للمرحلة المقبلة.

لقاء عقيلة في بنغازي مع السفير الإيطالي والوفد المرافق له، 24 يوليو 2023. (عبدالله بليحق)

لقاء عقيلة في بنغازي مع السفير الإيطالي والوفد المرافق له، 24 يوليو 2023. (عبدالله بليحق)

لقاء عقيلة في بنغازي مع السفير الإيطالي والوفد المرافق له، 24 يوليو 2023. (عبدالله بليحق)

لقاء عقيلة في بنغازي مع السفير الإيطالي والوفد المرافق له، 24 يوليو 2023. (عبدالله بليحق)