بليحق: عقيلة صالح بحث مع باتيلي «خارطة طريق جديدة للمرحلة المقبلة»

القاهرة - بوابة الوسط

قال الناطق باسم مجلس النواب عبدالله بليحق إن رئيس المجلس المستشار عقيلة صالح ناقش مع المبعوث الأممي عبدالله باتيلي «خارطة الطريق للمرحلة المقبلة، ومخرجات لجنة إعداد القوانين الانتخابية 6+6، وتشكيل حكومة موحدة في كافة أنحاء البلاد».

جاء ذلك خلال لقاء جمعهما بمقر إقامة عقيلة صالح في مدينة بنغازي، حيث تناول تطورات الأوضاع السياسية في ليبيا، بحسب منشور للناطق باسم مجلس النواب على «فيسبوك».

وأكد عقيلة صالح على «مضي مجلس النواب قدمًا في إنجاز خارطة طريق جديدة للمرحلة المقبلة، والنظر في مخرجات لجنة 6+6 من أجل الوصول إلى توافق حول القوانين الانتخابية بهدف الوصول إلى إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في أقرب الآجال».

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يأتي ذلك في سياق سلسلة اللقاءات التي يجريها المبعوث الأممي، منذ أعلن في 11 يوليو الجاري اعتزامه «جمع المؤسسات والفاعلين الليبيين الرئيسيين، أو ممثليهم الموثوق بهم، للتوصل عبر المفاوضات الشاملة والحلول الوسط إلى تسوية نهائية بشأن أكثر القضايا إثارة للخلاف».

بعدها اجتمع عبدالله باتيلي مع رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي وقائد قوات القيادة العامة المشير خليفة حفتر، ورئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري.

رئيس المجلس المستشار عقيلة صالح يجتمع مع المبعوث الأممي عبدالله باتيلي في مدينة بنغازي، الإثنين 24 يوليو 2023 (بليحق)

رئيس المجلس المستشار عقيلة صالح يجتمع مع المبعوث الأممي عبدالله باتيلي في مدينة بنغازي، الإثنين 24 يوليو 2023 (بليحق)

رئيس المجلس المستشار عقيلة صالح يجتمع مع المبعوث الأممي عبدالله باتيلي في مدينة بنغازي، الإثنين 24 يوليو 2023 (بليحق)