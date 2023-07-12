المشري وباتيلي يناقشان سبل معالجة ثغرات القوانين الانتخابية

القاهرة - بوابة الوسط

ناقش رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري خلال لقائه، اليوم الأربعاء، مع الممثل الخاص للأمين العام رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عبدالله باتيلي، سبل معالجة الثغرات في القوانين الانتخابية.

وقال المكتب الإعلامي للمجلس الأعلى للدولة إن المشري وباتيلي ناقشا خلال اللقاء «سبل تعزيز المسار الانتخابي عبر العمل بآلية تشاورية، بغية الوصول لانتخابات حرة ونزيهة، بالإضافة إلى بعض المشاكل والصعاب التي قد تواجه القوانين الانتخابية وسبل تذليلها، كما تطرقا «إلى سبل الوصول لخارطة طريق تفضي إلى انتخابات في أقرب الآجال».

باتيلي يثمن دور مجلس الدولة في إنجاح المسار الانتخابي

وأضاف المكتب الإعلامي عبر صفحته على «فيسبوك» أن باتيلي ثمّن من جانبه خلال اللقاء الذي عقد بمقر إقامة المشري في طرابلس، «الدور الذي يقوم به المجلس الأعلى للدولة في إنجاح المسار الانتخابي لإنهاء المراحل الانتقالية والوصول بالبلاد لمرحلة الاستقرار الدائم».

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والتقى باتيلي في وقت سابق اليوم مع رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي واستعرض معه مجمل التطورات السياسية والأمنية والاقتصادية في ليبيا، كما أشاد بإدارة المجلس الرئاسي للملف الاقتصادي.

باتيبي يعلن عن مسار تفاوضي جديد

وأمس الثلاثاء، التقى باتيلي مع قائد القيادة العامة المشير خليفة حفتر بمقر القيادة في منطقة الرجمة ببنغازي، وذلك بعد ساعات من إعلان المبعوث الأممي عزمه لإطلاق مسار تفاوضي جديد لحسم الخلاف بين المؤسسات والجهات والأطراف الليبية الرئيسية بشأن القضايا الخلافية بغية الوصول إلى تسوية سياسية شاملة.

وتأتي لقاءات باتيلي مع حفتر والمنفي والمشري، في إطار مساعيه الرامية لحشد الدعم للمسار التفاوضي المرتقب الذي سيعمل مع خلاله باتيلي على جمع الأطراف الليبية على طاولة الحوار للتوافق بشأن العملية السياسية وحشد الدعم للانتخابات.

لقاء المشري وباتيلي في طرابلس، الأربعاء 12 يوليو 2023. (المجلس الأعلى للدولة)